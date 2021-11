Kostja Komel Nardin

Starost: 21 let

Kraj bivanja: Nova Gorica

Življenjski moto: Biti to, kar si, delati to, kar ti je všeč, uživati vsak trenutek.

Poklic: Koreograf/učitelj plesa.

Zakaj si se prijavil na Slovenija ima talent?

Na Slovenija ima talent sem se prijavil, ker bi rad Sloveniji pokazal svojo strast in ljubezen do plesa. Rad bi predstavil, da lahko plešemo tudi fantje in da je ples umetnost, prav tako pa tudi šport, saj je za odličen nastop potrebno veliko treningov.

Opiši svoj talent:

Sestavljam lastne plesne hip hop koreografije in točke, ki jih potem zelo rad delim z ostalimi ljudmi. Uživam v nastopanju in predajanju plesnega znanja na ostale plesalce.

Kako si ga odkril oz. kdo te je navdušil za to umetnost?

S plesom sem se prvič srečal, ko sem bil star približno štiri ali pet let. Talent sem odkril tako, da so mi starši predvajali glasbo, jaz pa sem zraven začel plesati. Njim se je to zdelo zelo zanimivo in so me pri tem začeli tudi spodbujati. Pozneje sem tudi sam pri sebi opazil, da glasba vzbudi navdih, ki potem vodi do gibov. Navdušila me je hip hop plesna skupina na televiziji. Všeč mi je bila njihova energija, energičnost, pa tudi stil plesa. Takoj, ko sem jih opazil, sem točno vedel, da je to zame, in tako smo z družino začeli iskati plesne šole v Novi Gorici.

Zakaj se ti zdi, da izstopaš s svojim talentom?

Menim, da se moja predanost, strast, energija in ljubezen poznajo tudi na odru in pri tem, ko plešem koreografijo. Koreografija tako tudi bolj zaživi in se izvede boljše, kot če navedenih stvari ne bi bilo.

Kakšne so bile priprave na Slovenija ima talent?

Priprave so bile kar hude, zanimive in naporne. Nabiral sem kondicijo, delal sem razne vaje za vzdržljivost in moč. Vsak dan sem tudi vadil koreografijo, s katero sem nastopil, poleg tega sem vsak trening oz. ples posnel in pogledal, kaj bi bilo treba še popraviti, dodati in izpeljati bolje. Poleg fizičnih treningov sem se pripravljal tudi mentalno (preden sem šel spat, sem ponavljal koreografijo in nastop v glavi).

Kako bi se na splošno opisal?

Sem poln energije, na življenje gledam čim bolj pozitivno, skušam izkoristiti vsak dan, uživam v učenju plesa in nastopanju, iz plesa črpam samozavest, rad se družim in spoznavam nove ljudi, obožujem plesne in pevske šove.

Imaš izkušnje z nastopanjem na odrih, kakšne?

Ja, veliko. V drugem razredu sem prvič nastopal pred razredom, potem so se nastopi samo še vrstili na različnih plesnih tekmovanjih in produkcijah po Sloveniji. Nastopanja po odrih sem kar vajen, vendar na tako velikem in urejenem odru, kot je na Slovenija ima talent, še nisem nastopal, zato mi je bil nastop toliko bolj v užitek.

Opiši svoj najljubši nastop do sedaj:

Zagotovo nastop, ki sem ga imel na Slovenija ima talent. Zelo všeč so mi bili oder, publika in žirija. Všeč mi je bilo, ker je bil oder res velik in zelo osvetljen, tako da si se počutil kot zvezda pred 100.000 ljudmi. Hkrati sem bil tudi malo živčen, saj sem bil sam na tako velikem odru pred žirijo, ki me je spraševala različna vprašanja. Zelo veliko energije in veselja mi je dala tudi publika, ko je začela navijati in ploskati v drugem delu plesne točke.

Kako bi opisal svoj avdicijski nastop?

Pokazal sem le nekaj znanja. Veliko več še lahko pokažem. Pri prvem avdicijskem nastopu mi je zmanjkovalo kondicije ob koncu točke, zato sem gibe začel krajšati in razmetavati. Bil sem precej statičen na odru in se nisem kaj dosti premikal. V drugem avdicijskem nastopu sem oder veliko bolje izkoristil, točka je bila tudi bolj energična in lepše izpeljana, saj sem pridobil na kondiciji.

Katerega žiranta si se najbolj bal in zakaj?

Branka, ker zmeraj pove neposredno, če to vzameš preveč osebno, te lahko tudi užali.

Komentar katerega žiranta ti je bil najbolj všeč? Zakaj? Kaj ti je rekel?

Ane, ker je tudi sama plesalka in ve koliko trdega dela je potrebnega za izpeljavo dobrega plesnega nastopa. Ana je pri drugem avdicijskem nastopu dejala, da sem popravil gibe – lepše izpeljal koreografijo, uporabil celoten oder in jo zelo navdušil.

Kaj domači pravijo na to, da si se prijavil na Talente?

Zelo podpirajo mojo odločitev, všeč jim je, da pokažem svojo strast, ki jo imam do plesa celi Sloveniji. Oni bi rekli tako: ''Je bil že skrajni čas.''

Opiši svojo družino:

Vsi se ukvarjamo s športom, zelo dobro se razumemo, drug drugega podpiramo in ne zamerimo. Zmeraj si pomagamo in se skušamo imeti čim bolj fajn. Pustimo si, da gre vsak svojo pot in se odloča tako, kot je zanj najboljše.

Tvoj najljubši kraj?

Španija, in sicer otok Ibiza.

Kje si bil nazadnje na počitnicah oz. dopustu in kaj si delal?

Na Ibizi. Sončil sem se, plaval v morju, žural, jedel dobro hrano, odkrival otok, skratka užival.

Kako si preživljal epidemijo, kako si se s tem soočal?

Vse treninge sem moral prestaviti na splet – imel sem jih preko Zooma. Na začetku jih je bilo malo težje uskladiti in se dogovarjati, vendar je to potem postalo lažje. Vseh reči se enostavno ni moglo predstaviti preko Zooma, zato so nekateri imeli daljšo pavzo. Sam sem imel nekoliko več časa, ki sem ga poskusil izkoristiti čim bolje – z branjem knjig, učenjem novih koreografij in osebnimi treningi. Na vso stvar sem skušal gledati čim bolj pozitivno in upal, da gre čim prej vse v normalno stanje.

Si med epidemijo našel še kakšen nov hobi?

Novega hobija nisem našel, mogoče sem le okrepil starega, saj sem imel na razpolago več časa. Pekel sem razne sladice in ostale jedi. V prostem času zelo rad namreč pečem in kuham, vendar tega pred karanteno nisem imel veliko.

Zabaven dogodek v povezavi s tvojimi vajami ali nastopom, ki ga ne boš nikoli pozabil?

Ko sva s sestro morala posneti, kako treniram, se enostavno nisva mogla nehati smejati. Vsak gib, ki sem ga naredil in vsaka beseda, ki sem jo izrekel, nas je spravila v smeh (mogoče je bilo drugače, ker nisva navajena snemati, zato tudi smeh). Moj trening sva morala posneti približno desetkrat, da sva dobila končno različico, v kateri je bil video normalen.

Bi se rad/a prebil/a tudi na svetovni trg? Kdo je tvoj vzornik?

Absolutno. Rad bi učil ples po celem svetu in delal različne šove v velikih dvoranah. Rad bi ustvarjal plesne koreografije za svetovno znane pevce in umetnike. Velik vzor sta mi Nika Kljun in Parris Goebel.

Kako bi vnovčil zmago?

Denar bi vnovčil v plesno izobraževanje v Ameriki. Mogoče nekaj tudi vložil za odprtje plesne šole oz. studia.

Si spremljal prejšnje sezone Slovenija ima talent? Kdo od nastopajočih ti je bil najbolj všeč?

Da, najbolj všeč so mi bili Jernej Kozan, plesna skupina Maestro in plesna skupina Artifex.

Kdo je tvoje ciljno občinstvo?

Celotna Slovenija, od mlajšega občinstva pa vse do starejšega.

Kaj je tvoja ultimativna življenjska želja? Zakaj?

Učiti ples po celem svetu. Predajanje plesnega znanja na ostale plesalce mi predstavlja največji užitek v življenju. Osrečuje me, ko vidim, kako so ostali plesalci zadovoljni in srečni, kako uživajo pri tem, ko plešejo mojo koreografijo.

Kaj te še veseli poleg tega talenta, ki ga predstavljaš?

Zelo rad tudi berem, kuham, pečem, se ukvarjam s športom, predvsem pa obožujem okušanje novih jedi.