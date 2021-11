Lara Žgajnar

Starost: 18

Kraj bivanja: Grosuplje

Življenjski moto: Upaj si biti to, kar si. Z vsemi nepopolnostmi in z vso drugačnostjo.

Poklic: gimnazijka in pevka

Zakaj si se prijavil/a na Slovenija ima talent? Že od nekdaj sem v sebi čutila ogromno željo po tem, da slovenski publiki pokažem svoj glas, svojo ljubezen do glasbe. Ker bi se v prihodnosti želela profesionalno ukvarjati s petjem in graditi svojo kariero, sem se odločila za ta korak in se prijavila.

Opiši svoj talent:

Moj talent je prvič prepoznala moja mama, ki je bila čisto presenečena, ko sem zatresla glas s pesmijo Belo nebo pri treh letih. Doma sem bila ves čas obkrožena z glasbo, saj je oče igral kitaro v bendu, mami pa je vedno rada pela in plesala. Najprej sta me vpisala v pevski zborček, hkrati pa sem začela igrati violino v Glasbeni šoli v Grosupljem. Violino sem imela rada, naredila sem tudi nižjo glasbeno šolo, ampak moje emocije so se vedno bolj udejanjale v petju. Kot otrok sem bila sramežljiva in tiha in sram me je bilo peti pred ostalimi. To se je spremenilo z mojim prvim večjim nastopom s pesmijo My heart will go on pred osnovno šolo. Takrat sem začutila nekaj novega, neko energijo, ki jo lahko spravim iz sebe in čustva, ki jih občutim ob tem. Bilo mi je neverjetno, ker sem stopila iz cone udobja in pokazala to, kar sem prej počela samo sama zase, v majhni sobici, za užitek. Od takrat bi samo še nastopala, na čim večjih odrih, s čim večjo publiko.

Kako si ga odkril oz. kdo te je navdušil za to umetnost?

Kot sem že omenila, je bila moja mama tista ta prva, ki je opazila moj talent, ko sem zatresla, »zavibrirala« ton kot triletna deklica. Navdušila sem se ob gledanju Evrovizije, predvsem Maje Keuc in Eve Boto. Dodatno pa me je motivirala Eva Boto, ko me je presenetila za rojstni dan. Skupaj sva peli, povedala mi je par nasvetov in še danes sva v stiku.

Zakaj se ti zdi, da izstopaš s svojim talentom?

Dogajalo se mi je, da so me prijatelji imeli za zmedeno, čudno, ker sem malo drugačna, bolj umetniška. Vse, kar so mi govorili, sem si stisnila k srcu in glasba mi je pomagala, da sem dala te emocije, čustva iz sebe. Mislim, da izstopam s svojo čustveno interpretacijo in hkrati z močnim vokalom. Res čutim kar pojem in cilj mi je, da ljudem predam neko sporočilo in sprostitev.

Kakšne so bile priprave na Slovenija ima talent?

Najprej sem si izbrala komad, ki dobro sede na moj glas in pokaže moje glasovne sposobnosti. Da bi do izraza res prišla moja barva glasu sem se odločila, da začnem accapella/brez podlage, kar je bilo kar malo riskantno, saj sem se morala nato pravočasno uskladiti z melodijo. Celo karanteno sem se pripravljala in vadila tehniko, med poletjem sem vsako soboto pela v kavarnici in komunicirala s publiko, zadnji teden pa sem praktično samo še pela in hodila na vaje. Naredila sem tudi plane za oblačila in ličenje. Tisti dan sem vstala že ob petih zjutraj, šla k frizerki, se uredila in bila tako pripravljena, kot še nikoli prej.

Kako bi se na splošno opisal oz. kako bi opisal svojo skupino, s katero nastopaš?

Sem 18-letna umetnica z velikimi sanjami.

Opiši svoj najljubši nastop do sedaj:

Moj najljubši nastop je bil poleti, ko sem zapela Julijo od Aleksandra Mežka in Kaj je to življenje od Eve Boto. Spremljala me je manjša zasedba orkestra in back vokalistka. Pesem Julija sem malo spremenila in jo po svoje oblikovala. Na koncu sem se podružila še z Aleksandrom in sam nastop je bil res prelep.

Kako bi opisal svoj avdicijski nastop?

Ko sem stopila na oder itak nisem mela pojma kaj lahko pričakujem, kasneje pa polna adrenalina, saj sem si tako zelo želela stati tam pred celo Slovenijo. Noro je bilo in pripravljena sem bila na karkoli.

Katerega žiranta si se najbolj bal in zakaj?

Nobenega žiranta se nisem bala. Jaz sem želela samo Sloveniji pokazati, da "I feel good!"

Komentar katerega žiranta ti je bil najbolj všeč? Zakaj? Kaj ti je rekel?

Najbolj mi je bil všeč komentar od Marjetke: "Pa naj še kdo po takem nastopu in vokalu reče, da v Sloveniji nimamo res res hudih pevcev." Zelo sem ji hvaležna!

Kaj domači pravijo, da si se prijavil na Talente?

Zelo me vzpodbujajo in so veseli, ker sem pogumna in sledim srcu.

Kako bi vnovčil zmago?

Kar se da bi izkoristila izpostavljenost v Sloveniji, čim več nastopala, gradila kariero, izdajala komade in bila to, kar sem. Denar pa bi najverjetneje vložila za študij pop petja v tujini.

Kaj je tvoja ultimativna življenjska želja? Zakaj?

Da bi nastopala v Albert Hall v Londonu s svojim avtorskim albumom in bi množica ljudi pela moje komade.