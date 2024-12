Moja zgodba:

Sem Luka Konečnik in igram harmoniko. Že od šestega leta se je učim v Glasbeni šoli Slovenj Gradec. Igram po privatnih zabavah, pri postavljanju mlajev, na rojstnih dnevih ... Strast do harmonike ni izginila nikoli. Ko imam prosti čas, ki ga je malo, vzamem harmoniko ali kitaro in si zaigram. Glasba me sprošča, umirja, pomaga odmisliti vse probleme.

Opiši svojo družino.

Živim v štiričlanski družini, kjer imam eno sestro Zalo. Zala je umetnik na drugačen način kot jaz. Jaz se ukvarjam z glasbo, ona pa z risanjem. Ata Miran in mama Tatjana delata v avtoindustriji. Rekel bi da ima glavno beseda ata, za smeh poskrbi mama, za glasbo jaz, Zala pa za različne poučne stvari.

Kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju?

Moja najpomembnejša oseba v življenju je moj bratranec Timotej, ki je pol leta starejši od mene. Z njim sva skoraj vsak dan skupaj in se druživa. Moj mentor je Martin Juhart, ne smem pa pozabiti omeniti Andreja Švaba, ki me je učil harmoniko 10 let. Martin je sedaj učitelj harmonike v Glasbeni šoli Slovenj Gradec in me je učil zadnji dve leti.

Kaj počneš v prostem času?

Rad počnem razne adrenalinske športe, se družim s prijatelji in pomagam doma na kmetiji.

Opiši se:

Sem Luka. Prihajam iz Slovenj Gradca. Sem energičen mlad fant, ki se rad ukvarja s glasbo. Pri sebi sem najbolj ponosen na to, da se ves čas poskušam izboljševati in najti svoje napake. Strah me je, da ne bi dosegel določenih ciljev v življenju, npr. družina ...

Kako bi se opisal v treh besedah?

Glasba, smeh, pogum.

Če bi imel možnost, da se ti v življenju uresniči ena želja – katera bi bila?

Da bi lahko pozdravil vse, ki so bolni.

Bi se rad prebil tudi na svetovni trg? Zakaj?

Na svetovni trg ne, bi se pa na slovenskega. Da bi delil svojo voljo do harmonike.

Kaj domači pravijo na to, da si se prijavil v Slovenija ima talent?

Zelo so veseli.

Kakšne so bile tvoje priprave na avdicijo na Slovenija ima talent?

Nekaj vaje, da sem spravil skupaj točko. Treba je najti, kaj bom igral, katero harmoniko bom igral ...

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Nisem čisto zadovoljen, saj sem naredil nekaj manjših napak, ki jih ne bi smel. Stati na velikem odru je bilo super zaradi dobre energije. Trema mi ni delala večjih problemov, saj jo že dokaj znam nadzorovati. Tremo jemljem kot navdušenje in ne kot stres.

Katerega žiranta si se najbolj bal in zakaj?

Najbolj bal sem se Lada, ker vem, da njemu harmonika ni najbolj pri srcu.

Kako se pripravljaš na polfinalni nastop?

Iščem kaj in kje bi še lahko kaj dodal.