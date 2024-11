Luka Malenšek

Kateri poklic opravljaš?

Grafični oblikovalec, tiskar.

Kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju?

Najpomembnejša oseba v mojem življenju je moja žena. Je moja največja oboževalka, moja opora in brez nje si ne predstavljam, da bi danes lahko bil tukaj, kjer sem. Na moji čarovniški poti pa je zagotovo najbolj pomembna oseba moj najboljši prijatelj David, ki ima po novem še naziv moje poročne priče. On je začel mojo pot s tem, da mi je pokazal prvi trik v srednji šoli in je tudi glavni krivec za skoraj vsak zasežen paket kart v srednji šoli. Njegova podpora in znanje sta zaslužna, da lahko svojo umetnost širim med ljudi.

Kaj počneš v prostem času?

Igranje videoigric, druženje s prijatelji, videoprodukcija, potovanja.

Opiši se.

Zame pravijo, da sem duša družbe in da z lahkoto pristopim do vsakega. Zagotovo nisem jutranji tip človeka, vedno spim do zadnje minute. Moja najljubša domača žival je mačka. Moje idealno popoldne predstavlja sproščanje ob igranju igric, sprehod z ženo in večerno stiskanje z najino mačko Honey na kavču ob kakšnem dobrem filmu. Na pijači s prijatelji zagotovo naročim pivo in se z veseljem pogovarjam o scojem najljubšem nogometnem klubu Manchester Unitedu, tako o dobrih kot o slabih tekmah. Vedno pa ob druženju pokažem tudi kakšen nov trik ali dva. Nikoli me ne boste videli na vrhu kakšnega visokega stolpa, saj me je strah višine.

Kako bi se opisal s tremi besedami?

Odprt (do ljudi), vedoželjen, inovativen.

Kaj ti je v življenju najpomembnejše?

Biti srečen v življenju.

Če bi imel možnost, da se ti v življenju uresniči ena želja – katera bi bila?

Imeti svoj lasten magic show v razprodanih Stožicah.

Kaj je na tebi/vas najbolj posebnega in zanimivega?

Najbolj posebno pri meni je moja prijaznost do soljudi, to da lahko navežem stik s komerkoli. Najbolj zanimiva stvar pa je zagotovo moj talent, s katerim sem se predstavil na Slovenija ima talent. Od ostalih me loči moj smisel za humor in vključevanje tega v moje nastope.

Kaj ti v življenju predstavlja največji stres?

Jutranja budilka.

Kaj te razveseljuje, osrečuje?

Ugasnjena jutranja budilka. Dobra hrana. Sončni zahodi na morju. Druženje z drugimi čarodeji in reakcije ljudi, ko postanejo del mojih trikov. Dobra hrana in 'metanje na koš'.

Kdaj si pri sebi opazil, da imaš talent?

Celotno srednjo šolo sem imel v rokah karte, to lahko potrdijo vsi moji takratni profesorji na Aškerčevi gimnaziji. Zagotovo bi se še danes našle kakšne moje zasežene karte v njihovih kabinetih. Šolo mi je magično uspelo opraviti in takrat se je moja čarovniška pot lahko šele zares začela. Kmalu sem se začel izobraževati na kongresih v tujini in pridobival ogromno izkušenj z nastopanjem po celi Sloveniji.

Kaj na tvoj talent pravijo tvoji najbližji?

Sodelavci in prijatelji so znova in znova navdušeni nad mojimi triki, nad prezenco, sproščenostjo in konstantnimi inovacijami. Žena že od nekdaj obožuje čarovniške trike, zato je ona moj najljubši gledalec, istočasno pa najstrožji kritik, ker v meni vidi neskončen potencial.

Kdo te navdušuje? Zakaj?

Inspirirajo me vsi čarovniki iz tujine, ki se s to umetnostjo ukvarjajo profesionalno. Vedno sem navdušen nad vsemi čarovniki, ki v svoje točke dodajo humor na spoštljiv način.

Bi se rad prebil tudi na svetovni trg? Zakaj?

Zaenkrat ne, saj menim, da je Slovenija dovolj in da nam manjka profesionalnih čarovnikov za vse vrste družb, ki bi ponudili več kot samo zajce, klobuke in balone.

Zakaj si se prijavil na Slovenija ima talent?

Želja, da stopim na največji slovenski oder je prisotna že od prve sezone, potreboval sem samo veliko več poguma in izkušenj, da lahko s svojo strastjo postanem del modernega šovbiznisa v Sloveniji.

Kakšne so bile tvoje priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Od trenutka, ko sem prijavil na Slovenija ima talent, sem začel sestavljati točko s tesnim sodelovanjem dobrega prijatelja in čarovnika iz tujine. Treba je bilo preveriti veliko faktorjev, ki so vplivali na točko. Nastop sem vadil non-stop, da sem res bil pripravljen na avdicijo.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Ne predstavljam si, da bi se moj avdicijski nastop lahko odvil še bolje. Vse je šlo po načrtih, gledalci v dvorani in žiranti so med nastopom uživali, na koncu pa so vsi skupaj bili enotno navdušeni nad preobratom. Moja želja je bila, da v trik vključim tako gledalce v dvorani, voditelja in žirante kot tudi gledalce pred TV-zasloni. V trenutku, ko sem začel s točko, je trema izginila, pozabil sem, da stojim na največjem odru v Sloveniji in občinstvu ter žirantom sem pokazal to, kar najbolje znam; izvajati čarovniške trike.

Katerega žiranta si se najbolj bal in zakaj?

Nobenega, je pa Andrej upravičil svoj sloves, kot tisti "najstrožji žirant". Njegov komentar sem si tudi najbolj zapomnil.

Kateri komentar žirantov se te je najbolj dotaknil? Zakaj? Kaj ti je rekel?

Najbolj se me je dotaknil Anin komentar, res se je videlo, da ji adrenalin in navdušenje po moji točki niti malo nista popustila. Verjamem, da se je počutila kot majhen otrok, ki verjame v magičnost življenja.

Kako se pripravljaš na polfinalni nastop?

Na polfinalni nastop sem se začel pripravljati takoj po avdicijskem nastopu. Idejo za točko sem dobil skorajda instantno, sledila pa je skorajda nemogoča naloga: kako za vraga naj to naredim?! Potem sem dal možgane na off, poročil sem se z ljubeznijo mojega življenja, odšel na poročno potovanje in prišel nazaj poln zagona, energije in želje, da za gledalce SIT pripravim še boljšo točko. Trenutno pa že na polno vadim praktični del. Sedaj je edina neznanka mojega nastopa usoda. Kaj bo povedala, boste videli v polfinalu.

Kdo je tvoj najljubši žirant? Zakaj?

Vsa leta, ko sem oddajo spremljal kot gledalec pred TV-zasloni, mi je bil najljubši Lado, ker se vsi šalijo na njegov račun, on pa to sprejema kot pravi šampion. Ko pa sem stopil na oder kot tekmovalec, sem lahko to videl tudi na lastne oči, zato mi je sedaj najljubša žirantka postala Ana.