Martin Arbi

Zakaj si se prijavil/a na Slovenija ima talent?

Slovenija ima talent spremljam od začetka in zmeraj sem si želel, da bi bil del te oddaje. To je odličen oder, da se lahko predstaviš Sloveniji in pokažeš svoj talent. In tako sem si postavil izziv, da se pokažem s tistim, kar v življenju najraje počnem: pojem in igram kitaro. K prijavi me je spodbudila tudi oma Fani (prababica), ki si je želela, da ne bi zamudila trenutka, da me vidi nastopat na tem odru in da bi glasovala zame.

Opiši svoj talent. Kako si ga odkril oz. kdo te je navdušil za to umetnost?

Talent, ki ga vsi najprej opazijo, je seveda petje. Tega sem podedoval po svojem dediju. On tudi zelo dobro poje in igra kitaro. V mladosti je igral in pel v raznih ansamblih in zabaval ljudi. Tudi ati igra več inštrumentov in skupaj z dedijem sta, ko je bil ati mojih let, veliko igrala po celi Sloveniji. Kasneje sta zgradila svoj gostinski lokal in tam med drugim tudi igrala zaključenim skupinam gostov. Včasih sem se jima pridružil in smo kakšno pesem zapeli skupaj. Gostom je bilo všeč, saj so mi zmeraj dali tudi napitnino in prosili, da še kakšno zapojem. Tako sem dobil motivacijo in se naučil igrati na kitaro. Pri 12 letih sem si zaželel svoj bend, zato sem poiskal bobnarja, nato pa še bas kitarista in kar hitro smo po nekaj vajah v garaži šli nastopat na razne odre. Moj bend se imenuje AR'n'BI. Sočlana sta Gal in Erazem. Igramo priredbe znanih slovenskih in tujih glasbenikov in pa tudi avtorske pesmi, ki jih pišem sam. Fino se mi zdi, da lahko svoje občutke izrazim skozi melodijo in besedila.

Zakaj se ti zdi, da izstopaš s svojim talentom?

Pojem in igram zaradi veselja. Petje in igranje priredb je zabavno, pa še veliko se naučim ob tem, ampak dodana vrednost je, da ustvarjam tudi avtorsko glasbo. Tako puščam bolj osebno glasbeno sled.

Kakšne so bile priprave na Slovenija ima talent?

Priprave so vključevale kar nekaj razmisleka o tem, s katero pesmijo se predstavit na avdiciji, saj imaš na voljo le 1 prvi vtis in le 2 minuti, da prepričaš. Tudi izbiri pesmi za polfinale sem posvečal veliko pozornosti. Sicer pa redno vadim in skušam čim bolj vizualizirat nastop.

Kako bi se na splošno opisal oz. kako bi opisal svojo skupino, s katero nastopaš?

Sem bolj umetniška duša. Raje ustvarjam kot pospravljam. Raje pojem kot govorim. Raje sem zunaj kot za računalnikom. Rad sem sam ko ustvarjam in rad sem v družbi, med ljudmi, ko nastopam. Ponosen sem, da imam tudi svoj bend AR'n'BI. Igranje je tako še bolj zabavno, pa še s prijateljema se družim. S sočlanoma, Erazmom in Galom smo si ravno prav različni, da se dobro dopolnjujemo. V bendu sem tudi v vlogi vodje in organizatorja. Dobri odnosi s prijatelji in družino mi veliko pomenijo.