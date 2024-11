Martin Gomboc

Moja zgodba:

Starši so mi že v rosnih letih začeli predajati ljubezen do glasbe in izražanja skozi njo. Ko je bil čas, da si sam izberem inštrument, ki se ga bom učil v glasbeni šoli, pa sem si izbral kitaro. Po dveh letih klasične glasbene šole pa se mi je kitara zamerila v taki meri, da je nisem eno leto niti pogledal. Ko pa sem si čez čas zaželel električne kitare, sem se začel učiti sam – preko YouTuba – in začel glasbo spoznavati, kasneje pa ustvarjati na svoj lasten način, v glasbo sem se ponovno zaljubil ... Bolj kot kadarkoli prej. Vmes sem igral tudi tri leta v bendu, zdaj pa sem krenil na neko svojo pot in moram priznati, da se tako svobodnega nisem počutil še nikoli, kar je pa verjetno pri ustvarjanju svoje glasbe skoraj najpomembnejše. Snemam avtorske skladbe, coverje meni ljubih skladb ter igram tudi sam v živo in na ta način poizkušam naprej deliti to ljubezen do glasbe, ki je bila tudi meni predana vsa ta leta nazaj.

Kateri poklic opravljaš?

Opravljam delo logista (voznik kombija) v Kranjski Gori. Služba mi je zelo všeč, moj sanjski poklic pa je seveda, da bi lahko živel samo od glasbe ... Ampak vse ob svojem času.

Opiši svojo družino.

Sem edinec, živim z očetom, mati pa živi v Prlekiji in se z veseljem en drugega obiščeva, ko je to le časovno mogoče. Z obema se zelo dobro razumem, z vsakim na svoj poseben način.

Kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju?

Najpomembnejši osebi v mojem življenju sta verjetno oba starša ter seveda tudi moja punca. S svojo in njeno družino se zelo dobro razumem.

Kaj počneš v prostem času? Kaj te še veseli poleg talenta, s katerim si nastopil v oddaji Slovenija ima talent?

Ko pridem iz službe, najprej naredim kratek trening, potem pa se napotim v studio, v sobo, kjer vedno kaj novega ustvarjam, nato pa se druživa s punco.

Opiši se.

Sem samosvoj, imam ogromno željo po raziskovanju glasbe ter napredovanju na glasbenem področju. Sem trmast, ampak tudi na dober način (ko se nekaj odločim, da bom naredil – naredim). Rad imam življenje in sem dober do tistih, ki so dobri z mano, saj verjamem, da se tako dobro kot slabo vrača, na tak ali drugačen način.

Kaj ti je v življenju najpomembnejše?

Zdravje, mir in ljubezen.

Če bi imel možnost, da se ti v življenju uresniči ena želja – katera bi bila?

Dobivati toliko prihodka na mesec z glasbo, da lahko s tem preživljaš sebe in družino.

Kaj ti/vam v življenju predstavlja največji stres?

Slovenija ima talent! (smeh)

Kaj te razveseljuje, osrečuje?

Glasba, sončni dnevi, narava, punca ter občutek, ko končam projekt, v katerega sem vložil veliko časa in energije.

Kaj je tvoj talent?

Izražanje mnenja, čustev in pogleda na neko dotično stvar skozi glasbo.

Kdaj si pri sebi opazil, da imaš talent?

Še zdaj ne vem, če ga imam ali ne ... Na dolgi rok vidim, da rastem, vendar pa več kot raziskujem glasbeni svet, več opažam, koliko malo pravzaprav vem ...

Kaj na tvoj talent pravijo tvoji najbližji?

Vsi me podpirajo, od družine do punce in kolegov – me pohvalijo in me dodatno motivirajo, ko mi rečejo: "Kar tako naprej!"

Kdo te navdušuje, inspirira? Zakaj?

Trenutno od slovenskih glasbenikov Magnifico, ker je tudi on totalno samosvoj, za sabo ima res vrhunske glasbenike, ki v živo na odru "pokidajo sceno" in le želim si lahko, da bi nekoč prišel do nekega podobnega nivoja ... Sem pa že sedaj zadovoljen tu, kjer sem, tako da ni panike, se nikamor ne mudi.

Bi se rad prebil tudi na svetovni trg? Zakaj?

Ne, nimam te potrebe. Najlažje se izražam v maternem jeziku, tako da je Slovenija zame.

Zakaj si se prijavil na Slovenija ima talent?

Da sebi dokažem, da tudi to zmorem, in da me mogoče malo več ljudi sliši in opazi.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Z nastopom sem bil zelo zadovoljen, saj se je vse izšlo točno tako, kot sem si zamislil. Ker sem bil na vrsti predzadnji, pa sem bil na koncu vsega po 12 urah čakanja že kar izčrpan, vendar sem se v vsej tej izčrpanosti počutil absolutno zakon. Žiranti se s teboj pogovarjajo, kot da si eden od njih, res zelo spoštljivo in korektno, hkrati pa sproščeno in preprosto, tako da v trenutku, ko smo se začeli pogovarjati, trema ni imela več kaj dosti šans.

Katerega žiranta si se najbolj bal in zakaj?

Nobenega, vsi so zakon, vsak na svoj način in na svojem področju.

Kateri komentar žirantov se te je najbolj dotaknil? Zakaj?

Komentar Marjetke. Ko je rekla, da je bil moj nastop popoln ... To me je čisto vrglo 'na rit', saj si od take vrhunske pevke takega komentarja ne bi mogel želeti niti v sanjah ... Pa tudi komentar Lada; ko je rekel, da bo moj prvi album na njegovi polici zraven Adija Smolarja, Iztoka Mlakarja in vseh velikih velikih imen slovenske glasbe.

Koga želiš prepričati s svojim polfinalnim nastopom?

Najprej sebe, potem pa vsakogar, ki mi bo pustil, da se začutimo skozi glasbo.

Kdo je tvoj najljubši žirant? Zakaj?

Lado Bizovičar. Že dolga leta nazaj sem ju seveda spremljal po televiziji z Jurijem Zrnecom in to je zame bil in je še do tega dne vrhunec slovenske komedije, ki jo imam tudi seveda rad ... Ker kdo se pa nerad malo posmeje?