Miro Gavrić

Ime in priimek: Miroslav Gavrić

Zakaj si se prijavil na Slovenija ima talent?

Na oddajo me je prijavila prijateljica Nina, ker sam se res nikoli ne bi. Spomnim se njenih prvih besed po prijavi na Talente: »Miro, še hvaležen mi boš.« Očitno bo na koncu res tako.

Opiši svoj talent:

Izvajanje trikov s kolebnico.

Kako si ga odkril?

Nisem ga odkril. Prej bi rekel, da sem z leti prebil zid in začel graditi na spretnostih in trikih. Seveda z veliko vaje, ko sem vztrajal in nisem obupal, kot bi marsikdo, ki je kdaj poskusil skakati s kolebnico.

Zakaj se ti zdi, da izstopaš s svojim talentom?

Ker je to res nekaj unikatnega, kar na odru Talentov še nismo videli.

Kakšne so bile priprave na Slovenija ima talent?

Uro in pol na dan, včasih tudi dve, od ponedeljka do sobote. Brez izgovorov.

Kako bi se na splošno opisal?

Preprost, skromen in prijazen.

Imaš izkušnje z nastopanjem na odrih?

Nekaj izkušenj z odrov imam, sicer ne iz tako velikih. V preteklosti sem se ukvarjal z glasbo. S prijatelji smo imeli metal band in koncertirali po Sloveniji.

Kako bi opisal svoj avdicijski nastop?

Zelo uspešen, upam, da se avdicijska zgodba ponovi tudi v polfinalu.

Katerega žiranta si se najbolj bal in zakaj?

Bal se nisem nobenega, ker sem mnenje ustvaril v preteklih sezonah oddaje Slovenija ima talent. Vsak izmed njih deluje zelo prijazen in ne preveč strog (zaenkrat).

Komentar katerega žiranta ti je bil najbolj všeč?

Najboljši komentar sem dobil od Branka, ko je rekel, kako lahkotno je izgledalo moje skakanje s kolebnico in da se zaveda, kakšen napor je to.

Kaj menijo domači o prijavi na Talente?

Bili so navdušeni nad to novico. Rekli so, zakaj pa ne, saj obvladaš to, kar počneš.

Opiši svojo družino:

S partnerko Dašo sva skupaj že sedem let in v novembru pričakujeva naraščaj.

Kje si bil nazadnje na počitnicah?

Zaradi vseh covidnih ukrepov sem letos dopust preživel na naši obali v Fiesi. Zgodaj zjutraj trening kolebnice, preostanek dneva pa poležavanje na plaži in večerni sprehod do Pirana.

Kako si preživljal epidemijo, kako si se s tem soočal?

Najbolj me je motilo to, da so zaprli veliko stvari, tudi fitnes centre, tako da sem veliko treniral na prostem.

Imaš tetovažo?

Imam kar nekaj tetovaž – na levi in desni roki, desni nogi in prsih. So posledica moje glasbene preteklosti, sicer pa sem si tetovaže vedno želel.

Bi se rad prebil tudi na svetovni trg? Kdo je tvoj vzornik?

Rad bi, da se v Sloveniji skakanje s kolebnico dvigne na višji nivo, da ne ostane samo pri klasiki oz. osnovnih trikih. Moji vzorniki so do neke meri vsi, čigar videe gledam na družbenih omrežjih, saj mi dajo navdih in motivacijo, da poskušam biti še boljši.

Kako bi unovčil zmago?

To bi bila velika promocija, ampak ne samo zame. Ljudje bi videli, da je lahko skakanje s kolebnico pravi šport, saj je v marsikateri državi to že zelo razvito in zakaj ne bi bilo tudi pri nas?

Kdo je tvoje ciljno občinstvo?

Vsi, ki se jim zdi zanimivo, da jih s tem motiviram, da tudi sami poizkusijo ta šport. Je pa res tudi to, da največji vtis, kolikor sem opazil, to pusti na najmlajših.

Kaj te še veseli poleg talenta, ki ga predstavljaš?

Veseli me tudi igranje kitare, vendar prosti čas raje namenim treningu kolebnice in seveda moji partnerki.