Natalija Jovanović

Opiši svojo družino:

Moja mami prihaja iz Slovenije, oče pa iz Srbije in oba sta ekonomista. Živimo skupaj. Imam starejšega brata Stefana in starejšo sestro Isidoro in smo v super odnosu. Del družine je bil dolgo tudi naš kuža Patch.

Kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju?

Nimam ene najpomembnejše osebe, ampak mi je družina najpomembnejša.

Kaj počneš v prostem času?

Berem, poslušam muziko, rišem, delam kakšne kolačke, grem ven s prijateljicami.

Opiši se:

Včasih znam biti introvertirana, v znanem okolju pa se rada družim. Pravijo, da imam smisel za humor, v šoli pa pravijo, da sva moja najboljša prijateljica in jaz "class clowns", ampak med odmori. Po drugi strani sem zelo resna kar se tiče šole in drugih obveznosti. Med vsemi svojimi dosežki ne morem izbrati nečesa, na kar bi bila najbolj ponosna, vsak dosežek je specifičen. Bojim se neuspeha.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

Ambiciozna, perfekcionist, zabavna.

Če bi imela možnost, da se ti v življenju uresniči ena želja, katera bi bila?

Da postanem svetovna pevka in imam svojo svetovno turnejo.

Kdaj si prvič opazila, da imaš talent?

Vedno sem rada pela in nekajkrat sem že v nižjih razredih v šoli pela na predstavah. Oboževala sem mjuzikle, predvsem "Annie". Prvič sem šla na pevske vaje, ko sem bila stara devet let in takrat sem začela nastopati pred publiko na otroških pevskih festivalih, ampak sem nehala, ko se je začela korona (v šestem razredu). V prvem letniku srednje šole sem se odločila prijaviti za pevski zbor in sem takoj vprašala, če bo kakšna možnost, da bom lahko pela solo na šolski prestavi. In na koncu sem. Takrat so vsi iz šole zvedeli, da pojem. Letos (aprila 2024, drugi letnik) sem začela hoditi na pevske vaje k opernemu pevcu.

Kdo te navdušuje, inspirira? Zakaj?

Mariah Carey. Uspelo ji je tudi, če so ji ljudje govorili, da bo končala kot natakarica in take stvari. Ima božanski glas in razpon in zelo posebno barvo glasu. Zaradi nje sem se naučila peti "whistle notes".

Bi se rada prebila na svetovni trg?

Da. Zaradi tega, ker sem odraščala z angleško muziko in najraje pojem žanre, ki niso toliko popularni na Balkanu, sploh v Srbiji. In mislim, da tej želji pomaga to, da tekoče govorim angleški jezik.

Zakaj si se prijavila na Slovenija ima talent?

Mami mi je pokazala oglas za avdicijo in me je vprašala, če bi se rada prijavila. Seveda sem rekla ja, ker je to velika izkušnja in mi bo veliko pomenilo, če se bom na koncu ukvarjala s petjem.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Zadovoljna sem, kar se tiče prve pesmi. Takoj ko sem stopila na oder, nisem imela več treme in je skoraj vse šlo tako, kot sem si zamislila.

Kateri komentar žirantov se te je najbolj dotaknil? Zakaj? Kaj ti je rekel?

Mogoče od Marjetke, da sem glas sezone.