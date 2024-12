Paula in Urša sta najboljši prijateljici, sošolki in sotekmovalki, ki se že od 4. leta posvečata ritmični gimnastiki. Skupaj premagujeta vse izzive, od šolskih obveznosti do zahtevnih treningov in nastopov, pri čemer se vedno podpirata in stojita ena drugi ob strani. Na Slovenija ima talent sta želeli predstaviti lepoto ritmične gimnastike in dokazati, da je prijateljstvo najmočnejša vez.