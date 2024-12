Kaj počnete v prostem času?

Ker res velik del časa preživimo v dvorani na treningih ali na tekmovanjih, v prostem času vsi izkoristimo možnost druženja z družino in drugimi ljudmi, ki jih imamo radi. Za to je nekako vedno premalo časa. Seveda pa ima veliko plesalcev tudi več talentov in tako hitijo še v glasbeno šolo, na plezanje, astronomijo in še kaj. Resnica pa je tudi, da se pogosto naredi, da imamo po napornih projektih končno malo časa, da smo doma in prosti, pa nekako spet pristanemo v dvorani, saj nam je tu res lepo.

Opišite skupino:

Naša skupina je resnično velika in zato še posebej raznolika. Nabrani smo z več koncev Slovenije, kar je prineslo še toliko več različne energije. Vsekakor nam je skupna ljubezen do treningov, eden drugega ter ustvarjanja. Pogosto se zalotimo tudi, kako veliko nam pomenita rutina in disciplina, ki smo ju uspeli ustvariti skupaj. Ti vsekakor pozitivno vplivata tudi na druge aspekte življenja. Kot celoto pa bi nas opisala kot pozitivne, neustrašne, zdravo naivne, zagnane, delovne, prijazne in trmaste. Najbolj sem ponosna na vso vztrajnost, ki jo plesalci premorejo, da kljub šolskim obveznostim in vsem usklajevanjem z družino vedno z mano izpeljejo vse projekte od začetka do konca! Iskreno, strah me ni ničesar. Karkoli je, je vedno posledica tako ali drugače tvojih dejanj. S tem zavedanjem se bolj potrudiš pri stvareh, ki vodijo do rezultata ter se seveda izogneš tistim, ki ti na poti škodujejo. Če res narediš vse, kar si lahko, si na koncu točno tam, kjer si moral biti. Če se navežem na naše sodelovanje v šovu, smo pripravljeni na vse. Delali bomo kot vedno brez premora in z vizijo za finale. Če nam uspe, bomo s polnim srcem gledali na vse vloženo delo in se ponosno in še večjim pogumom pognali naprej. V kolikor pa naš polfinalni nastop ne bo prepričal gledalcev, bomo hvaležni izkušnje in informacije, da še nismo tam, kjer smo želeli biti in nas čaka veliko dela v dvorani – ki se ga bomo seveda z veseljem lotili. Seveda pa imamo tudi zdrav pogled na to, da naj zmaga najboljši. Nič ni narobe s tem, da je nekdo boljši od tebe, sploh ko pride do tako subjektivnega področja, kot je simpatija do nekega pokazanega talenta ljudi. Šov je za nas zabavna izkušnja, izziv, za katerega smo hvaležni in nam je res prinesel še mnogo več kot le nastope v oddaji.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Pogumni, vztrajni, srčni!

Kaj vam je v življenju najpomembnejše?

Zaenkrat to, da mora biti ta trenutek tukaj in zdaj DOVOLJ. Ne treniramo zato, da bomo prišli v finale. Treniramo zato, da treniramo, da smo skupaj, da lahko plešemo, da bomo vedno boljši. En dan naenkrat, pa se nam morda celo uresniči želja!

Kaj vas dela zanimive oziroma kaj vas loči od ostalih?

Od drugih nas loči resnično močna vez, ki je rezultat dolgoletnih zgodb. Z nekaterimi plesalci smo skupaj že več kot 10 let, kar je resnično veliko – to ni kot družina, ki je ne moreš sam izbrati. Da si v neki skupini res desetletje ali več, ko lahko pravzaprav kadarkoli odideš, kaže na veliko pripadnost in medsebojno ljubezen. Morda niso vsi med sabo neverjetni prijatelji, smo pa vsekakor vsi predani eni in isti ljubezni do plesa v naši dvorani, ki nas je vse velikokrat rešila iz težkih osebnih trenutkov. Ko se vse podira, je lepo imeti prostor, kjer so roke vedno odprte in objem čaka. Ravno iz tega razloga si med sabo brezpogojno zaupamo in se tako lotimo vseh plesnih izzivov – tudi šova Slovenija ima talent. Verjamem, da se to čuti na odru.

Kaj vas razveseljuje, osrečuje?

Osrečuje nas skupno preživljanje časa, treniranje in ustvarjanje novih plesnih točk. Vsekakor tudi projekti in snemanja, kjer lahko vse ustvarjeno delimo tudi s širšo publiko.

Kaj na vaš talent pravijo vaši najbližji?

Predvsem so starši srečni, da so njihovi otroci del neke pozitivne skupnosti, se gibajo in dobivajo življenjske izkušnje za soočanje z vzponi in padci – predvsem pa dobro razvijajo delovno etiko in sposobnost prilagajanja, sodelovanja z drugimi. Priznamo pa tudi, da pravijo, da je velik zalogaj imeti otroka, ki tako na polno živi svoje plesno življenje. V dvorani smo nes veliko, da ne omenimo cele vikende na tekmovanjih in seveda čas, ki ga vzamejo priprave in prevozi sem ter tja.

Kateri so največji dosežki v delovanju vaše skupine?

Največji dosežek je to, da smo toliko let skupaj, in to, da sem letos končno na svojem in jim ustvarjam okolje, ki sem si ga vedno želela – Plac. Vsi rezultati na tekmovanjih so resnično tako kratkotrajna zadeva, da se ne oziramo preveč na njih – oktobra si lahko recimo svetovni podprvak, potem pa na naslednji nacionalni tekmi na 10. mestu. Veliko stvari vpliva na rezultat in na vse ne moreš vplivati. Lahko pa vplivamo nase in na svoje skupne plesne zgodbe. In na našo dolgoletno zgodbo smo resnično ponosni.

Zakaj ste se prijavili na Slovenija ima talent?

Prijavili smo se iz želje po novi izkušnji, želje po tem, da se dokažemo in prestavimo svoje meje še višje in dlje! Predvsem nikoli ne veš, česa si sposoben, dokler ti tega ni treba narediti. Pa da vidimo, česa smo sposobni za oddajo Slovenija ima talent :)

Kaj domači pravijo na to, da ste se prijavili v oddajo Slovenija ima talent?

Domači so navdušeni in komaj čakajo, da nas vidijo! Predvsem so ponosni, saj je šov Slovenija ima talent vedno resnično prava poslastica za vse gledalce in kar nerealno se nam zdi, da bomo del zgodbe tudi mi.

Kakšne so bile vaše priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Predvsem hitenje in noro usklajevanje za treninge, saj smo resnično velika skupina. Nekaj ljudi smo ravno iz tega razloga žal morali pustiti doma, a se bomo z vsem srcem potrudili, da jih morda uspemo zraven imeti za finale! Ko pa smo se enkrat uspeli spraviti v dvorano, je bilo kot vedno polno smeha, norih idej in predvsem dolgih ur trdega dela!

Kaj pravite na svoj avdicijski nastop?

Z avdicijskim nastopom smo bili zelo zadovoljni! Predvsem sem bila na koncu noro ponosna na naše kostume, ki so mi bili resnično prelepi. Seveda klasika – že stokrat prej smo imeli pripravljenih milijon verzij, da smo zadnji trenutek vse spreminjali. Problem kostumov je, da se morejo perfektno skladati z energijo točke, kar je resnično težko doseči. Potem pa morda na začetku urediš kostume, ki so videti super. Ker pa točko ves čas spreminjaš in izboljšuješ, je tudi končna verzija včasih skoraj popolnoma drugačna. No, pa imaš hudiča. Plus – ker nas je tako veliko, šivilja ne more vedno tako hitro narediti vsega na novo. Potem pa se vozimo po celi Sloveniji in izropamo vse trgovine. Tako, zdaj veste – če kakšnih velikih hlač z žepi ne najdete v nobeni poslovalnici, smo jih verjetno pobrali mi. Treme ni bilo, saj smo to dali skozi na vaji, je pa res, da nam je bilo strašno zanimivo, da smo v živo videli žirijo in voditelja. Ker spremljamo šov, vemo, da so vsi žiranti spoštljivi, in nas ni bilo strah, da bi ta del bil stresen. Če bi se nam naredilo, da se bi kaj zalomilo pri nastopu, pa je to nekaj takega, kar se v dolgoletni karieri pogosto zgodi in moreš na tisti točki pač sprejeti posledice. Seveda pa se s tem ukvarjaš v dvorani, preden greš na oder in poskusiš možnosti zapletov res zmanjšati. Izkušnja je bila resnično prijetna, tudi cela ekipa je zelo prijazna, dobro organizirana in oddaja teče noro dobro na vseh koncih.

Kateri komentar žirantov se vas je najbolj dotaknil?

Najbolj nam je v spominu ostal komentar, ko je Lado opazil, da mu je nekdo v točki pomežiknil. Predvsem zato, ker smo s tem dobili potrditev našemu prepričanja, kako zelo pomemben je vsak naš najmanjši ali najmlajši člen. Skupaj naredimo celoto.