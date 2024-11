Moja zgodba:

Pojem res že od malih nog, mami pravi, da sem najprej pela oziroma mrmrala, potem pa sem začela govoriti. Že v osnovni šoli sem vedno nastopala na vseh možnih prireditvah in karaokah. Takrat vem, da je bila moja najljubša pesem Ko si na tleh od Pop design. Prvi javni nastop pred televizijskimi ekrani je bil okoli desetega leta v oddaji Zoom, tam sem pela s Tanjo Ribič, in sicer zmagovalno pesem Eme Zbudi se, dobri princ. Kot otrok sem nastopala v oddaji Pod klobukom. Nato sem obiskovala otroški in mladinski pevski zbor RTV. Leta 2011 sem se udeležila tekmovanja Misija Evrovizija, kjer je zmagala Eva Boto, jaz pa sem prišla med najboljših 16. Takrat za tako velike odre še nisem bila pripravljena in sem zato zelo vesela, da imam sedaj priložnost in da spet lahko verjamem v svoje sanje. Po Misiji sem izdala svoje tri pesmi, potem pa sem ustvarjanje lastne glasbe malo opustila in se posvetila petju na porokah. Sedaj bi želela stopiti stopničko višje in nadaljevati, kar sem začela pred leti. Petje je poklic, ki bi ga z veseljem opravljala do konca življenja.

Kateri poklic opravljaš?

Po poklicu sem vzgojiteljica predšolskih otrok, vendar trenutno ne delam več v vrtcu. Ker mož dela v tujini, jaz skrbim za otroke in hišo, ker sem zaradi nastopov tudi veliko odsotna med vikendi in vse ne bi funkcioniralo. Ne želim si, da sta hčerki neprestano v varstvih in tudi nase gledam in na svoje zdravje. Rada bi se 100-odstotno posvetila glasbi in to opravljala kot poklic.

Opiši se:

Sem zelo trmasta in rada veliko govorim, po drugi strani pa sem tudi zelo čustvena, velikokrat se preveč obremenjujem in zelo hitro se me dotaknejo žalostne zgodbe. Obožujem otroke in njihovo radovednost. Od nekdaj so otroci bili okoli mene, ne glede na to, kje sem bila, ali smo se poznali ali ne, verjetno oddajam tako energijo in mi zaupajo. Preden sem postala mama, sem rada poskusila kakšno adrenalinsko stvar npr. skok s padalom, surfanje, 10-dnevna vožnja z jeepi po tunizijski puščavi in bivanje z domačini, vožnja po močvirju, polnem aligatorjev na Floridi (enega mladiča sem celo držala). Načeloma se rada preizkusim v čem novem, rada imam tudi izzive, predvsem pa ne maram monotonosti in ponavljajočega rituala (da je res čisto vsak dan isti in da za ves teden naprej veš točno, kako si sledijo ure). Sem umetniški tip človeka, rada imam umetnost, pa naj bo to preko glasbe, risbe, kuhanja, otrok, plesa ... Ko sem že omenila kuhanje, rada torej tudi kuham. Imela sem obdobje peke tort in moja najvišja torta je bila visoka več kot pol metra, naredila sem jo za dedijev 80. rojstni dan.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

Zgovorna, nasmejana, ustvarjalna.

Anekdota iz tvojega življenja:

Bila sem v istem hotelu, kot je bil Cristiano Ronaldo. Ko sva se srečala, sem bila tako živčna, da sem ga pozdravila v slovenščini.

Kdaj si pri sebi opazila, da imaš talent?

Svoj talent sem opazila že v osnovni šoli. Moj talent se je najbolj začel razvijati, ko sem začela s petjem na porokah. Tam se srečujem z različnimi ljudmi, kulturami in sem v tem času zelo napredovala. Naučila sem se odrske prezence, odreagirati v neprijetnih situacijah in se vokalno izpopolnila.

Zakaj si se prijavila na Slovenija ima talent?

Prijavil me je mož.

Kaj domači pravijo na to, da si se prijavila v oddajo Slovenija ima talent?

Veseli so, komaj čakajo moj naslednji nastop.

Kakšne so bile tvoje priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Pesem sem odpela vsaj 100-krat. Čisto sem se vživela v to, kot da sem že na odru, vadila sem poglede, premike z rokami, v glavi sem imela tudi že pripravljena vprašanja, ki so jih postavljali sodniki v prejšnjih sezonah in si sestavila odgovore.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Na avdicijskem nastopu prevelike treme nisem imela. Mogoče čisto na začetku, vendar je hitro šla. To, da sem stala pred žiranti in da so me s strani gledale mami in hčerki, se mi je zdelo nerealno, kot da sem v nekem prejšnjem življenju in da se to ne dogaja meni. Mislim, da taki dogodki tako ali drugače pridejo potem za tabo, da je v tistem trenutku pretežko vse skupaj dohajati. Moj avdicijski nastop je bil dober, zase nikoli ne bom rekla, da je bil perfekten, ker so vedno možnosti za izboljšavo.

Katerega žiranta si se najbolj bala in zakaj?

Bala se nisem nobenega, sem si pa najbolj želela navdušiti Marjetko, ker je tudi pevka.

Kateri komentar žirantov se te je najbolj dotaknil?

Vsi komentarji so bili zelo lepi, sem si pa najbolj zapomnila komentar od Ane, tudi zdi se mi, da sem jo najbolj ganila. Opazila je, da sem res uživala v nastopu in da to, kar počnem, delam z vsem srcem.