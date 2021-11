Suzana in Julija

Starost: 45 let in 9 let

Zakaj sta se prijavili na Slovenija ima talent?

Da lahko ljudem pokaževa, kaj lahko mama in hči počneta skupaj in da za ples, ki je velika popestritev v najinem življenju, ni nikoli prepozno.

Opišita svoj talent:

Julija ima neizmeren talent za ples, seveda pa talent v določenem trenutku ni dovolj, potrebne so volja do rednih treningov, delavnost in natančnost. Nikoli ji ni težko. Vse to ima pri svojih osmih letih, kar je neobičajno za takšno starost – hitro se nauči koreografij in novih elementov, pri tem je osredotočena in vse želi znati. Sama nerada zase uporabljam besedo talent. Nekaj ga verjetno je. Kot sem že povedala v spletnem intervjuju, sem samo 45-letnica, ki obožuje ples in zato še vedno trenira. In Julija je moj navdih.

Kako sta ga odkrili?

V športu sem bila vedno dobra, pripravljena na vlaganje truda, težila sem k temu, da bom čim boljša. V osnovni šoli sem se v 4. razredu vpisala v krožek jazz baleta in začela s plesom. Ples je ostal moja večna izbira in glavni hobi v mojem življenju vse do danes. Da sem še toliko aktivna v plesu (ne zgolj kot pasivna vaditeljica plesa), je v večini zaslužna moja hči Julija, ki je že pri treh letih pokazala neizmeren talent za ples.

Seveda sem ga pri Juliji prepoznala jaz – mama, a ne kot mama, subjektivno, ampak kot plesna vaditeljica. Vem, pri katerih letih lahko otroci določene plesne težine znajo, kakšna je motorika otrok pri posameznih letih, kako dolgo rabijo, da se nekaj naučijo. In to je bilo neverjetno. Brez dvoma sem jo kot mama navdušila za plesno umetnost. Plesala je že v trebuhu, saj sem pri obeh otrocih od začetka nosečnosti (večkrat na teden) vse do dneva obeh porodov bila aktivna na treningih – nisem sedela.

Zakaj se vama zdi, da s svojim talentom izstopata?

Seveda me je zanimalo, ali obstaja na spletu kakšen video mame in hčere, ki plešeta skupaj v tej plesni tehniki (modern, jazz balet) in pri najini starosti. Mogoče sem našla en posnetek baleta, veliko hip hopa in trebušni ples, nisem pa našla česa podobnega, seveda na nivoju, na kateri to počneva midve. Da je plesna točka zgledala, kot je, se je moralo poklopit veliko stvari: da mama pri 45. letih še trenira in aktivno pleše in da osemletnica zmore vse to, kar zmore Julija. Seveda pa v najinem duetu izstopa prav Julija pri osmih letih s svojim plesnim talentov glede na to, kaj vse zmore narediti in kako (z občutkom, tudi mehkobo, kar je za take majhne otroke izjemna redkost) zmore zaplesati.

Kakšne so bile priprave na Slovenija ima talent?

Z Julijo sva začeli individualno še več skupaj trenirati. Obe sva se še dodatno tehnično izboljšali. Ni skrivnost: več treningov, več znanja. Najprej je bil potreben koncept, tema avdicijske točke. Za prvi nastop sem se odločila, da bova na odru Julija in jaz, hči in mama – »mini me«, kot rečem na hitro. Pri polfinalu ostajava na odru še vedno kot mama in hči, vendar z zgodbo, ki je prej ali slej del vsakega starša in otroka, zato se bo v zgodbi te plesne točke našel marsikdo.

Kako bi se opisali?

Na odru sva midve, mama in hči. Obe neizmerno radi pleševa, trenirava, osvajava nove plesne elemente: prednost je, da v najinih plesnih duetih na odru in treningu ne rabiva igrati, da se zabavava in predvsem, da se imava radi. Kakšno družabno igro sva torej zamenjali za plesni trening. S tem obe napredujeva in sva boljši. To naju je še dodatno povezalo, čeprav sva že izredno povezani in zaenkrat med nama ne velja, da so hčere bolj atijeve.

Opišita svoj najljubši nastop do sedaj:

Težko bi to razmejila in našla svoj najljubši nastop. Vsak nastop je bil zame nekaj posebnega. Preveč jih je, različne soplesalke in obdobja. Vedno je bilo lepo in vznemirljivo. Skupno pa jim je veliko treme vedno pred nastopom za razliko od nastopa na vaši avdicijski oddaji Slovenija ima talent, ko ga skoraj ni bilo – neki pozitivni adrenalin ali pa mogoče nezavedanje, da sem dejansko tam. Res čudno, da me ni bilo strah »do neba«. Če lahko izbiram tudi med nastopom na vaši avdicijski oddaji, potem je bil brez dvoma to moj najljubši nastop do sedaj, saj sva plesali druga z drugo. Tako pravi tudi Julija.

Kako bi opisali svoj avdicijski nastop?

Pozitivni adrenalin pred nastopom, zelo malo treme, še enkrat bi šli, ni nama žal, večni spomin, takih plesnih trenutkov ni deležen vsak, solzne oči, veliko presenečenje z zlatim gumbom, nikoli pozabljena izkušnja, edinstvena.

Katerega žiranta sta se najbolj bali?

Bali se nisva nobenega žiranta, želeli sva samo dobro odplesati in da mama otroka ne spusti z lifta. Torej če jim bo všeč, bo to lepo slišati, če jim ne bi bilo všeč, je takšno njihovo mnenje in ga je treba spoštovati. Ljudem so všeč različne stvari in prav je tako. Ne marajo vsi plesa, očitno pa je bilo po komentarjih sodeč na odru videno veliko več – da se imava radi, ampak tega na odru ni bilo treba zaigrati, zato je bil ta trenutek pristen.

Če bi zdaj vprašali Julijo, bi rekla Branka, Branko je tako strog. To pa zato, ker je druge slišala takrat na avdicijskem nastopu, ko so se nekateri kandidati pogovarjali, da jih je njega strah. Pred tem ni bilo govora, da je Branko strog.

Komentar katerega žiranta vama je ostal v spominu?

Vsi komentarji so bili pozitivni in jih je bilo lepo slišati. Ker pa je Ana s plesnega sveta, morda najbolj ve, da je za tako plesno točko pri najinih letih potrebno, da se poklopi več stvari. Spomnim se, da je Ana po zlatem gumbu prišla na oder in ko je objela Julijo na odru, je rekla Juliji: "Lahko si ponosna nase in na svojo mamo."

Kaj domači pravijo o prijavi na Talente?

Vsi domači so bili seveda zelo navdušeni. Če ne bi bilo podpore doma, podpore partnerja Andreja, se sigurno ne bi odločila za Talente, tako pa je moj partner in Julijin ati Andrej rekel: "Valda bosta šli, zaradi Julije!" Me je presenetilo, ni tip človeka, ki bi se izpostavljal. Tudi jaz ne. In sva šli.

Opišita svojo družino:

Smo štiričlanska družina. Smo običajna družina, ki nekatere stvari počne skupaj (sprehodi, kolesarjenje, izleti, morje, smučanje, druženje, nabiranje bezga za čaj in kostanjev ...), nekatere pa ne. Poleg mene in Julije pleše tudi 13-letni sin Klemen. Partner ne pleše, njegov hobi je glasba. Ko imamo plesne produkcije s plesno šolo Pingi, vsi trije plešemo, partner oziroma ati pa nas gleda.

Kako sta preživljali epidemijo?

Epidemija je prinesla tudi nekaj dobrega. Ko je bilo vse zaprto in nismo smeli zapuščati domov, sva trenirali v dnevni sobi. Preučila sem tehniko pilatesa preko spleta in ga izvajala vsak dan, tudi dvakrat na dan, včasih z Julijo, večkrat sama. Občasno sva se tudi raztegnili. Julija je imela plesne vaje in vaje ritmične gimnastike preko Zooma. Ko pa smo spet lahko odšli iz stanovanja, sva z Julijo veliko trenirali, skoraj vsak dan na plesni šoli Pingi. Ples je bil velika popestritev v tistih težkih časih. Midve sva lahko – velik privilegij – glede na odloke vlade, ker sva družinski članici. In še dvorane so bile proste, saj plesna šola ni smela obratovati. In to je bila za naju velika prednost, česar pa mnogi drugi niso bili deležni in žal niso mogli napredovati v stvareh, v katerih so dobri.

Zabaven dogodek v povezavi z vajami ali nastopom, ki ga ne bosta pozabili?

Ko sem videla žiranta Lada v Hoferjevi reklami, pravim Juliji: "Julija, veš, da bo ta tudi žirant na Talentih, ko bova plesali." Julija:"Mami, to je oni, ko bele listke dviguje." Jaz: "Ja, Julija, ampak tisto je oddaja Zvezde plešejo, ne Slovenija ima talent." Julija: "Kaj ne greva na Zvezde plešejo?" V bistvu je bila do zadnjega prepričana, da greva na oddajo Zvezde plešejo.

Pa še ena. Nekaj dni po avdicijskem nastopu mi reče Julija: "Mami, škoda, da nisem Ladu na avdiciji rekla: 'Po Hofer ceni'."