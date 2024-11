Tandem brez izgovorov je s svojo ganljivo zgodbo navdušil žirante in jih na koncu pustil brez besed, saj so se ustrašili, da bo imela točka usodne posledice. Peter dela kot oskrbnik živali v živalskem vrtu, ki že od otroštva sledi svoji sanjski poklicni poti. S svojim psom Oskarjem, s katerim deli že 13 let trajajočo vez, živi aktivno življenje, polno ustvarjanja, nastopov in nepredvidljivih dogodivščin. Kljub številnim izzivom, vključno z resno nesrečo, ostaja optimističen in osredotočen na širjenje navdiha skozi nastope.