Tereza Kavka

Starost: 20 let Kraj bivanja: Domžale Poklic: bodoča frizerka

Kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju?

Mami in oči, česar se včasih ne zavedam, a sta edina, za katera vem, da bosta vedno ob meni. Podpirata me najbolj, kar me lahko.

Kaj počneš v prostem času?

Ukvarjam se s konji in pojem.

Opiši se:

Sem zelo zabavna in zgovorna punca. Rada pomagam in spoznavam ljudi, a še vseeno imam zgolj par bližjih prijateljev, ki vedo veliko o meni. Najbolj sem ponosna, da se predstavljam takšno, kot sem.

Kaj ti je v življenju najpomembnejše?

Zdravje.

Kaj je na tebi najbolj zanimivega?

Jaz cela! (smeh) Moja osebnost, igrivost in zgovornost. Posebna zato, ker sem samo jaz jaz. Nihče drug ni jaz. In tako velja za vse nas. Zanimiva pa zato, ker presenečam.

Kaj ti v življenju predstavlja največji stres?

Mogoče ta moj dvom, da mi kdaj ne bi uspelo. Moram sprejeti, da nismo popolni in je popolnoma normalno, da se kdaj zmotimo. Sem zelo samokritična, kar je kdaj lahko dobro, spet drugič pa slabo.

Imaš tetovaže?

Ja, dve. Eno na nogi in eno na roki. Prva predstavlja vrtnico, druga pa poseben napis z mamino pisavo.

Kdaj si pri sebi opazila, da imaš talent?

To opažam že od majhnega, ker pa me je moja trema tako omejevala, sem ga začela razvijati šele pred kratkim. Pred dvema letoma sem se vpisala na pevske vaje k Nataši Nahtigal – najboljša odločitev. Bila (oz. še vedno) je kot moj terapevt. Moram reči, da sva približno leto dni delali več na psihi kot moji tehniki. Po drugi strani sem rabila zgolj minimalne popravke.

Kaj na tvoj talent pravijo tvoji najbližji in prijatelji?

Večina ni vedela, da pojem in je presenečena nad mojim glasom.

Kdo te najbolj navdušuje?

Sama sebe najbolj navdušim. Ker ko jaz verjamem in sem motivirana, deluje. Seveda pa name vplivajo tudi lepe besede prijateljev in družine.

Moji vzorniki so ...

Ta oseba bi bila Cathrine Dufour, ena izmed zelo znanih dresurnih jahačic, zaradi njenega načina življenja in predanosti temu, kar počne. Predvsem pa je to, kar je. In dokazuje, da vaja dela mojstra.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Mislim, da je bil super. Boljši od pričakovanj. Ampak je res, da sem zelo samokritična.

Kateri komentar žirantov se te je najbolj dotaknil?

Zelo težko je reči, kateri. Vsak je se me je po svoje zelo dotaknil. Marjetka: "Huda si, huda." Lado: "Hvala, da si prišla." Ana: "To ni za naša ušesa." Branko: "Vrhunsko." Res, vsak njihov komentar se me je dotaknil globoko, globoko.