Tia Valentinc

Moja zgodba:

Peti sem začela že preden sem lahko hodila. V 4. razredu osnovne šole sem se vpisala v glasbeno šolo, kjer sem 6 let igrala kitaro pri mentorju Mihi Koretiču, ki mi še zdaj zelo pomaga in me spodbuja pri petju. Par let v osnovni šoli sem hodila tudi na vaje k operni pevki Anji Žabkar, potem pa sem začela obiskovati Pevski studio Anja, ki ga obiskujem pri mentorici Anji Kramar že približno 7 let. Hkrati pa sem že nekaj let tudi v bendu Glasbene šole Krško. Z glasbo se ukvarjam že praktično celo svoje življenje in vem, da mi brez spodbude mojih mentorjev in družine ne bi uspelo priti do tu, kjer sem zdaj.

Opiši svojo družino:

Živim s starši in mlajšo sestro. Oba starša prihajata iz okolice Krškega. Mami je po poklicu ekonomistka, oče pa vojak. Kot družina se super razumemo in se zelo podpiramo.

Kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju?

Najpomembnejši ljudje v mojem življenju so seveda moja družina.

Opiši se:

Sebe bi opisala kot skromno osebo in umetnico, ki je večino časa v svojem svetu. Sem tudi zelo introvertirana oseba in potrebujem veliko časa zase, da si napolnim svojo socialno baterijo. Nase sem zelo ponosna zaradi svojega poguma za prijavo. Zelo me je strah višine in pajkov.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

Zabavna, pogumna in zgovorna.

Kaj ti je v življenju najpomembnejše?

V življenju so mi najpomembnejši družina, ljubezen in zdravje.

Če bi imela možnost, da se ti v življenju uresniči ena želja – katera bi bila?

Željo, ki bi jo rada imela uresničeno, je, da bi lahko pela na odru z enim znanim pevcem.

Kdaj si pri sebi opazila, da imaš talent?

Pri sebi sem opazila talent pri devetih letih, ko sem začela od svojih najbližjih dobivati komplimente za moje petje. Takrat sem prvič odšla na otroške talente v Brežicah. Kasneje sem redno začela obiskovati pevske vaje pri Pevskem studio Anja pri mentorici Anji Kramar.

Bi se rada prebila tudi na svetovni trg? Zakaj?

Da. Rada bi se prebila na svetovni trg, ker večina ljudi v Sloveniji ne posluša take zvrsti glasbe, ki bi jo jaz rada pela.

Moji vzorniki so ...

Moji vzorniki so Christina Aguilera, Whitney Houston, Celine Dion in Mariah Carey. Zaradi izjemnih vokalov.

Zakaj si se prijavila na Slovenija ima talent?

Na Slovenija ima talent sem se prijavila, ker sem si hotela dokazati, da zmorem in da pokažem Sloveniji, kaj znam.

Kaj domači pravijo na to, da si se prijavila v oddajo Slovenija ima talent?

Domači me pri tem, da sem se prijavila na Slovenija ima talent, zelo podpirajo in so zelo veseli, da premikam svoje meje.

Kakšne so bile tvoje priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Za avdicijski nastop nit moja mentorica za petje ni vedela, tako da sem se pripravljala sama doma. Ker sem to pesem že nastopala, sem jo morala samo še malo dodelati.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Na svoj avdicijski nastop sem ponosna že zato, ker sem si sploh upala na oder. Pela sem že na večjih odrih, ampak ta je bil veliko bolj strašen, ker so me poslušali še žiranti. Treme sem se poskušala znebiti z globokim dihanjem, vendar to ni veliko pomagalo, tako da sem odšla na oder z največjim nasmeškom in sem se poskušala sprostiti med pogovorom z žiranti.

Katerega žiranta si se najbolj bala in zakaj?

Najbolj sem se bala Andreja Škufce, ker izgleda kot dokaj stroga oseba, ki veliko zahteva.

Kateri komentar žirantov se te je najbolj dotaknil?

Spomnim se, da se me je najbolj dotaknil komentar Andreja Škufce, čeprav sem zaradi šoka, ker mi je nastop uspel, pozabila ob izstopu z odra čisto vse.

Kako se pripravljaš na polfinalni nastop?

Na polfinalni nastop se skupaj z mentorico pripravljava z rednimi pevskimi vajami, da zvadim in izpopolnim pesem.

Kdo je tvoj najljubši žirant? Zakaj?

Moja najljubša žirantka je Marjetka Vovk, ker se tako kot jaz ukvarja s petjem.