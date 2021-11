Starost: 23 let

Kraj bivanja: Lokovica (Šoštanj)

Življenjski moto: Vedno izkoristi vsako priložnost, da ostaneš tiho, a povej naglas, ko ti to narekuje srce.

Poklic: Študent

Zakaj si se prijavil na Slovenija ima talent?

Vprašal sem se, zakaj pa ne?. Rad bi, da bi se ljudje ob moji glasbi zabavali in uživali, a najprej je potrebno poiskati pot do poslušalcev. In oddaja Slovenija ima talent se mi zdi popolna zato, ker te tam lahko ljudje spoznajo in začutijo.

Opiši svoj talent:

Pojem že praktično od dneva, ko sem spregovoril prve besede. Ko sem bil dovolj star, so me starši vpisali v šolo petja k Ireni Vrčkovnik, kjer sem se šolal kar nekaj let.

Kako si ga odkril oz. kdo te je navdušil za to?

Za petje me je navdušil oče, saj je igral harmoniko skoraj vsak večer.

Kakšne so bile priprave na Slovenija ima talent?

Vedno veliko vadim v avtu, ko se vozim sam. Dam pesem na glas in pojem, pojem in pojem. In tudi za talente je bilo podobno.

Kako bi se na splošno opisal?

Sem mlad fant, ki obožuje slovensko glasbo. Sem vedno dobre volje, nasmejan in precej zgovoren.

Opiši svoj najljubši nastop do sedaj:

Nikoli ne bom pozabil, ko sem lahko nastopil oziroma zapel pesem skupaj z Modrijani na eni od veselic v domačem kraju. To je bilo res nepozabno.

Kako bi opisal svoj avdicijski nastop?

S svojim nastopom sem redko zelo zadovoljen, ker sem zelo samokritičen. Avdicijski nastop se mi je zdel dober in sem iskreno vesel.

Katerega žiranta si se najbolj bal in zakaj?

Najbolj sem se bal Branka, predvsem zaradi njegove neizprosnosti, ki jo kaže v vseh sezonah talentov.

Se ti je v zaodrju avdicije zgodilo kaj zabavnega in nepozabnega?

Bilo je veliko zabavnih trenutkov. Eden izmed njih je, recimo, ko sem polil srajco z bučnim oljem, a sem na srečo to možnost že doma dobro predvidel in sem imel s seboj rezervno srajco.

Opiši svojo družino:

V družini smo trije bratje. Smo družina, ki rada preživlja čas skupaj, tako gremo na dopust po navadi vsi. Tudi večere ob vikendih pogosto preživljamo skupaj. Skratka, smo zelo povezani.

Tvoj najljubši kraj?

Res obožujem morje, zato je najljubši kraj zagotovo nekje ob morju. Ni važno, kje.

Kje si bil nazadnje na počitnicah oz. dopustu in kaj si delal?

Nazadnje sem bil z družino na jadranju po Jadranskem morju.

Kako si preživljal epidemijo, kako si se s tem soočal?

Med epidemijo sem veliko časa posvetil snemanju kratkih videov na TikToku. S prijatelji smo ob večerih pogosto igrali računalniške igre in po dolgem času prebudili otroka v sebi.

Zabaven dogodek v povezavi s tvojimi vajami ali nastopom, ki ga ne boš nikoli pozabil?

Dva dni pred enim od nastopom sem si zlomil rebro. Zaradi tega seveda nisem odpovedal nastopa, ampak sem se celoten nastop z eno roko držal za rebra, da sem malce omilil bolečino. Ljudje so me potem spraševali, če je to moj stil, da se z eno roko držim za rebro, z drugo pa mikrofon.

Si spremljal prejšnje sezone Slovenija ima talent? Kdo ti je bil od nastopajočih najbolj všeč?

Najbolj sem si zapomnil Lino Kuduzović, ki je kot mala punčka samozavestno stopila na oder in navdušila vse gledalce pred televizijskimi zasloni.

Kdo je tvoje ciljno občinstvo?

Moje ciljno občinstvo so vsi Slovenci (mladi in stari), ki radi žurajo in obožujejo slovensko glasbo.

Kaj je tvoja ultimativna življenjska želja? Zakaj?

Da bi me spoštovali vsi, ki jih spoštujem jaz.

Kaj te še veseli poleg tega talenta, ki ga predstavljaš?

Veseli me ogromno stvari. Sem učitelj smučanja, skiper, bivši dirkač, odbojkar in rad igram košarko.