Tilen Grašič

Kateri poklic opravljaš?

Trenutno sem absolvent na Fakulteti za šport, kjer se izobražujem za trenerja. Tako da še delam študentske službe in si nabiram izkušnje. Po končanem izobraževanju si želim postati breakdance trener, vendar trenutno dajem prednost svoji tekmovalni karieri in nabiranju izkušenj. Idealno bi bilo, če bi lahko kot tekmovalec živel od plesa, vendar je to v našem okolju precej težko doseči. Ne zavračam pa drugih priložnosti, ki jih ples ponuja, kot so nastopi, plesni dogodki, delavnice, sojenje ipd. V prihodnosti si želim postati vplivnež, razvijati različne poslovne ideje, prodajati svojo umetnost in raziskovati možnosti v modi in modelingu. Čeprav v tem še nisem imel večjih priložnosti, so me poleti, v sklopu olimpijskih iger, slikali za Vogue Adria. Včasih me mika, da bi se preselil v tujino in začel nekaj popolnoma novega. Morda na nek eksotični kraj, kjer bi prijetno živel, vendar vem, da to ni moj pravi namen, saj želim narediti nekaj dobrega za družbo in izkoristiti svoj talent.

Opiši se.

Opisujem se kot vsestranska oseba, ki nenehno raziskuje različna področja življenja. Poleg plesa, ki je moja največja strast, me zanimajo umetnost, filozofija, psihologija, osebni razvoj in duhovnost. Rad raziskujem različne oblike umetnosti – glasbo, skiciranje, risanje s spreji – in opažam umetniške izraze tudi v vsakodnevnih situacijah. Šport je prav tako pomemben del mojega življenja, pri čemer uživam v akrobatiki in drugih gibalnih aktivnostih. Sem zelo čustvena oseba, čeprav tega navzven morda ne vidijo vsi, saj pogosto slišim, da delujem resno ali hladno. Sem bolj introvertiran in raje poslušam, kot govorim. Kljub temu sem lahko v pravih situacijah precej odštekan, kar pride še posebej do izraza pri plesu, kjer dam iz sebe vse skrite plasti svoje osebnosti. Sem zelo organiziran in pozornost usmerjam na detajle. Rad imam mir, sam pa sem umirjen in ne maram konfliktov, čeprav se znam postaviti zase, ko je to potrebno. Moja komunikacija je zelo direktna, ne ovinkarim, in takoj preidem k bistvu. Sem solist po naravi, raje delujem sam kot v ekipi, saj na ta način najbolje napolnim svojo energijo. Najbolj sem ponosen na svojo vztrajnost in trdo delo, ki sta me pripeljala do uspehov na svetovnih tekmovanjih. Prav tako me navdaja ponos, da skozi svoje ustvarjanje in ples izražam svojo edinstvenost ter povezujem različne elemente, ki so mi blizu. Čeprav me je včasih strah neuspeha in nenehnega iskanja notranje potrditve, me to hkrati tudi motivira, da se trudim naprej in rastem. Bojim se tudi, da bi pod pritiski izgubil pristno ustvarjalno strast, ki me vodi skozi življenje, vendar se osredotočam na to, da ohranim svojo edinstveno pot.

Kako bi se opisal s tremi besedami?

Kreativen, radoveden, ekspresiven.

Kaj ti je v življenju najpomembnejše?

V življenju mi je najpomembneje doživeti čim več izkušenj, ki mi pomagajo oblikovati celovito osebnost. Želim izkusiti vse aspekte, ki jih življenje ponuja, tako v materialnem kot duhovnem smislu, in se skozi to pot nenehno razvijati ter približevati samoaktualizaciji.

Če bi imel možnost, da se ti v življenju uresniči ena želja, katera bi to bila?

Doseg nirvane.

Kaj je na tebi najbolj posebnega in zanimivega? Kaj te loči od ostalih?

Najbolj posebna in zanimiva pri meni sta moja vsestranskost ter globoko zanimanje za številne stvari, o katerih intenzivno razmišljam. Kar me loči od drugih, je tudi to, da sem v tem, kar primarno počnem, med najboljšimi, in sem to uspel preoblikovati v unikatno fuzijo, ki je Slovenija še ni videla – še posebej v okviru oddaje Slovenija ima talent.

Kaj ti v življenju predstavlja največji stres?

Samokritičnost, notranja potrditev ter strah, da ne dosegam svojega potenciala.

Kaj te razveseljuje, osrečuje?

Razveseljuje me, ko ustvarim nekaj novega, kar mi je všeč, pa naj bo to v umetnosti, plesu ali kakšni drugi obliki izražanja. Navdihujejo me trenutki, ko se skozi estetiko in umetnost povežem z življenjskimi situacijami – kot na primer, ko pogledam res dober film in še dolgo po tem premišljujem o njem. Užitek najdem v potovanjih, preseganju lastnih zmožnosti in spoznavanju zanimivih ljudi. Prav tako me osrečuje proces učenja in napredka, saj mi daje občutek izpolnjenosti, ter vzpostavljanje globokih, avtentičnih povezav z ljudmi. Veselje najdem tudi v tem, ko lahko prispevam k dobremu počutju drugih in večjemu dobremu v skupnosti.

Kdo te najbolj podpira na tvoji poti?

Največjo podporo mi že vse življenje nudi oče, ki je bil zame kot nekakšen osebni menedžer. Skrbel je za pomembne odločitve in me finančno podpiral. Ko sem bil mlajši in sem večkrat razmišljal o tem, da bi odnehal, je prav on vztrajal, da grem naprej in ne obupam. Poleg očeta mi veliko pomeni tudi moj mentor in bivši trener Samo Polutak Kos. Z njegovo pomočjo sem imel v plesnem svetu ogromno priložnosti, potoval sem na tekmovanja in spoznal številne vplivne ljudi. Podpiral me je ne samo v plesnih izzivih, ampak tudi na poti osebne rasti in samoodkrivanja. Oče in Samo sta dve osebi, na kateri se lahko vedno zanesem. Seveda pa mi ob strani stojijo tudi mama, trenerja Uroš Skulj in Franci Rojc, ter številni prijatelji in znanci, ki vsak po svoje prispevajo k moji poti.

Kdo te navdušuje, inspirira? Zakaj?

Navdihujejo me vsi in vse, saj iz vsake situacije in osebe lahko najdem nekaj, kar me inspirira. Najbolj pa me navdušujejo umetniki, glasbeniki, plesalci, filozofi, znanstveniki in športniki, ki izkazujejo izjemno mentalno moč in predanost svoji poti. Na primer osebe, kot so Bruce Lee, Muhammad Ali in Allan Watts. Takšne osebnosti, ki združujejo disciplino, duhovno globino in filozofijo, me navdihujejo s svojo sposobnostjo preseganja meja ter iskanja globljega smisla v življenju. Vsaka stvar, ki mi pokaže, kaj lahko izboljšam, me prav tako navdihuje; če sem v nekem aspektu slab, poiščem nekoga, ki je v tem res dober, in me njegova odličnost navdihne, da tudi jaz postanem boljši.

Bi se rad prebil tudi na svetovni trg? Zakaj?

Da, rad bi se prebil tudi na svetovni trg, saj to odpira mnogo več priložnosti za uspeh in prepoznavnost. Poleg tega bi imel priložnost potovati in širiti svoje izkušnje ter mrežo stikov na mednarodni ravni.

Zakaj si se prijavil na Slovenija ima talent?

Na Slovenija ima talent sem se prijavil, da se lahko na večjem odru preizkusim v svojih kreatorskih sposobnostih in se globlje spoznam. Želim razmisliti, kako najbolje predstaviti svojo notranjo zgodbo ter premagati kakršne koli zadržke pri nastopanju pred javnostjo, ne le v plesnem, temveč v vseh spektrih. Prav tako želim, da me opazi širša javnost in ji približam breaking na način, kakršnega še niso videli.

Kakšne so bile tvoje/vaše priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Najtežji del priprave je bil razmislek o tem, kako ohraniti rdečo nit skozi celotno oddajo Slovenija ima talent. Nisem si želel biti zgolj še en brejker, ki ga vsi spregledajo in hitro pozabijo; želel sem pustiti osebni vtis. Veliko raziskujem v vseh spektrih plesa in najbolj se najdem v mešanici sodobnega plesa in brejka, ki mi omogoča brez omejitev izraziti svoja čustva. Nato sem moral izbrati pesem, ki bi v meni vzbudila ta čustva in na katero bi lahko izvedel točko. Seveda so sledili tudi fizični treningi, pravi gibi so prišli sami od sebe.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Z nastopom sem zelo zadovoljen, saj sem se popolnoma zlit s trenutkom in sem se vživel v čustva, ki sem jih želel prikazati. Občutki med plesom so bili izjemni in res sem uspel izraziti svojo zgodbo. Čeprav sem bil že na odru Slovenija ima talent, mi je bilo to okolje precej domače, kar je zmanjšalo mojo tremo. Nisem se osredotočal na velikost odra ali gledalce, ki oddajo spremljajo doma preko ekranov, temveč sem se osredotočil na ustvarjanje dobrega stika z žiranti, kar je bilo zame ključnega pomena.

Katerega žiranta si se najbolj bal in zakaj?

Najbolj sem bil neprepričan v Lada, saj nikoli ne veš, kaj lahko od njega pričakuješ. Čeprav je zelo prijetna in globoka oseba, na televiziji pogosto igra vlogo zabavljača in se distancira od resne tematike, ki jo običajno obravnavajo drugi žiranti. Tako ga vidim, vsaj v mojem dojemanju. Ko smo bili na talentih nazadnje s skupino Bastarts, je v polfinalu dal precej čuden komentar na naš nastop.

Kdo je tvoj najljubši žirant? Zakaj?

Moja najljubša žiranta sta Andrej in Ana. Ana lahko zelo sočustvuje z mano, kar mi je zelo pomembno, tudi ker je njen plesni stil najbolj umetniški in podoben mojemu. Po drugi strani pa imam velikih spoštovanja do Andreja, ker daje konstruktivna mnenja in s svojimi izkušnjami prispeva k boljši predstavi in razumevanju plesa. Oba sta izvrstna plesalca in sta mi že v tem smislu blizu.