Zakaj si se prijavila na Slovenija ima talent?

Ker v tem letu nisem imela veliko nastopov in sem se želela predstaviti Sloveniji.

Opiši svoj talent.

Pojem že od mladih nog, začela sem v vrtcu, resneje se s tem ukvarjam zadnjih šest let. Rada pojem predvsem operne pesmi, ker se tako sprostim.

Kako si ga odkrila oz. kdo te je navdušil za to umetnost?

Ko sem bila mlajša, sem pela v pevskih zborih in nekako sem že takrat rekla, da je to tisto, kar želim početi.

Zakaj se ti zdi, da izstopaš s svojim talentom?

Imam velik glasovni razpon.

Kakšne so bile priprave na Slovenija ima talent?

Na teden imam približno šest ur vaj, pregledujem razne pesmi, katera mi najbolj leži, in delam vaje za ogrevanje glasilk

Kako bi se na splošno opisala?

Sem Tina Pezdirec, stara sem 13 let, rada pojem, obiskujem 8. razred osnovne in 7. razred glasbene šole. Pojem že od četrtega leta starosti, zelo sem ponosna na svoj vokalni razpon. Strah me je višine in žuželk. Rada opazujem zvezdno nebo, ker me vedno popelje v čaroben svet, ki je samo moj.

Imaš izkušnje z nastopanjem na odrih? Kakšne?

Da, že od prvega razreda osnovne šole pojem na raznih prireditvah.

Opiši svoj najljubši nastop do sedaj.

Nastop v našem šolskem muzikalu. Bilo je res čarobno in napetost, ki jo vedno začutim, preden grem na oder, je res izjemna. Ko pa smo na koncu dobili tudi stoječe ovacije, je bil trenutek še lepši. Res lepo pa je bilo tudi na mojem avdicijskem nastopu v šovu Slovenija ima talent, saj mislim, da sem vse navdušila.

Kako bi unovčila zmago?

Pametno bi uporabila vsak evro, premišljeno in tehtno.