Slovenija ima talent tokrat z novima voditeljema in novimi žiranti

Po kar dveh letih premora se bomo to jesen znova smejali, jokali in navduševali ob spremljanju novih talentov. Nova sezona pa prinaša tudi spremembe, saj se od oddaje poslavlja dolgoletni voditelj Peter Poles. Pripravlja se namreč na novo sezono izjemno uspešnega kviza Na lovu, ki je lansko leto navdušil gledalce po vsej Sloveniji. To jesen bo tako spretno krmaril med tekmovalci, ki bodo preizkušali svoje znanje, in lovci, ki branijo bogat izkupiček. Njegovo mesto na odru oddaje Slovenija ima talent pa bo prevzel nekdo drug. Kdo? To zaenkrat ostaja še skrivnost!

To pa še ni vse. Za žirantsko mizo bodo sedli novi obrazi, ki bodo s svojo karizmo, strokovnostjo in iskrivimi komentarji prinesli svežo energijo. Kdo bodo novi žiranti, prav tako ostaja zavito v tančico skrivnosti za zdaj, a ustvarjalci obljubljajo imena, ki bodo zagotovo dvignila veliko prahu.

"Vsaka sezona Slovenija ima talent je zgodba zase, a letos čutimo, da vstopamo v nekaj res posebnega. Oddaja raste, se spreminja, a njeno srce ostajajo talenti. Pogumni posamezniki in skupine, ki stopijo na oder in z gledalci pred televizijskimi ekrani delijo del sebe ter z izjemnimi nastopi dokazujejo, da se v Sloveniji skriva še ogromno talenta," je pred prihajajočo sezono povedala Jasmina Lozej, vodja projekta Slovenija ima talent.

Za vse, ki sanjajo o velikem odru, pa vrata še niso zaprta. Prijave v novo sezono so še vedno odprte in vsi talenti imajo čas za prijavo do začetka maja. Priložnost, ki ti lahko za vedno spremeni življenje, čaka.

Kdo bo sedel za žirantsko mizo in kdo bo to jesen vodil najbolj gledani šov pri nas, bo znano že to pomlad, ko se začnejo avdicije. A že zdaj je jasno, da prihaja sezona, o kateri bomo govorili doma, v službi, šoli, pri frizerju in na družbenih omrežjih.

