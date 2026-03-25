Slovenija ima talent

Slovenija ima talent tokrat z novima voditeljema in novimi žiranti

Ljubljana, 25. 03. 2026 08.00

K.A.
Jesen na POP TV bo znova v znamenju izjemnih zgodb, nepozabnih nastopov in talentov, ki premikajo meje. Vrača se najbolj priljubljena oddaja pri nas, Slovenija ima talent. Nova, že 11. sezona, ne prinaša le svežih talentov, temveč tudi pomembne spremembe v sami zasedbi oddaje. Obetajo se novosti za žirantsko mizo, gledalci pa bodo spremljali tudi povsem nov voditeljski par.

Po kar dveh letih premora se bomo to jesen znova smejali, jokali in navduševali ob spremljanju novih talentov. Nova sezona pa prinaša tudi spremembe, saj se od oddaje poslavlja dolgoletni voditelj Peter Poles. Pripravlja se namreč na novo sezono izjemno uspešnega kviza Na lovu, ki je lansko leto navdušil gledalce po vsej Sloveniji. To jesen bo tako spretno krmaril med tekmovalci, ki bodo preizkušali svoje znanje, in lovci, ki branijo bogat izkupiček. Njegovo mesto na odru oddaje Slovenija ima talent pa bo prevzel nekdo drug. Kdo? To zaenkrat ostaja še skrivnost!

Prihaja 11. sezona šova Slovenija ima talent
To pa še ni vse. Za žirantsko mizo bodo sedli novi obrazi, ki bodo s svojo karizmo, strokovnostjo in iskrivimi komentarji prinesli svežo energijo. Kdo bodo novi žiranti, prav tako ostaja zavito v tančico skrivnosti za zdaj, a ustvarjalci obljubljajo imena, ki bodo zagotovo dvignila veliko prahu.

Prijave so še vedno odprte.
"Vsaka sezona Slovenija ima talent je zgodba zase, a letos čutimo, da vstopamo v nekaj res posebnega. Oddaja raste, se spreminja, a njeno srce ostajajo talenti. Pogumni posamezniki in skupine, ki stopijo na oder in z gledalci pred televizijskimi ekrani delijo del sebe ter z izjemnimi nastopi dokazujejo, da se v Sloveniji skriva še ogromno talenta," je pred prihajajočo sezono povedala Jasmina Lozej, vodja projekta Slovenija ima talent.

Za vse, ki sanjajo o velikem odru, pa vrata še niso zaprta. Prijave v novo sezono so še vedno odprte in vsi talenti imajo čas za prijavo do začetka maja. Priložnost, ki ti lahko za vedno spremeni življenje, čaka.

Kdo bo sedel za žirantsko mizo in kdo bo to jesen vodil najbolj gledani šov pri nas, bo znano že to pomlad, ko se začnejo avdicije. A že zdaj je jasno, da prihaja sezona, o kateri bomo govorili doma, v službi, šoli, pri frizerju in na družbenih omrežjih.

Pripravite se na nepozabno jesen na POP TV in VOYO.

slovenija ima talent tv oddaje nova žirija nova voditelja

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Dragica Cegler
25. 03. 2026 09.30
Poljšak se znebite se lovu,ker je res neposlušljiv in negledljiv.Pa v Slovenija ima talent zamenjajte Klašnjo ,ker njeno režanje pa res ni za gledat.Tako odpre usta,da vidiš kaj je včeraj jedla Saj tudi drugi ziranti niso biseri ,a Klašnja izstopa v neumnostih.
4krogci
25. 03. 2026 09.28
Kaj to pomaga menjat vidne zirante in voditelja, ko pa imajo vse niti v rokah marjetka pa raay…ce ni pogodbe z njima nemores zmagat…dokazano vsako leto!
jezenslovenec
25. 03. 2026 09.25
Že dolgo ne gledam te oddaje. Žiranti in voditelji nesposobni in negledljivi.
rogla
25. 03. 2026 09.18
Polesa se znebite še v šovu Na lovu, pa bo OK!
Banion
25. 03. 2026 09.05
ja samo med žirante ne one urške ki je sedaj v incognito in čveka ter sega v besedo vse poprek in po dolgem
supplement
25. 03. 2026 08.59
jst nevem kako se to sploh splača ,ker je ta talent tako sprana odaja nezanimiva in monotona,gitaristi ,pevci in mazuretke.??????
supplement
25. 03. 2026 08.59
da ne govorimo o ziriji.????
progresivnidaveknastanovanja
25. 03. 2026 08.50
zaradi dosedanjih voditeljev in žirije je oddaja postala tako negledljiva, da tudi menjava vseh akterjev ne pomaga več. Gotovo je.
marymary
25. 03. 2026 08.47
Srčno upam da Ane ne bo več.
alenka.NN
25. 03. 2026 08.51
pa Marjete tudi ne....
M4h3r
25. 03. 2026 08.47
O-ho, spet ena od vaših "priljubljenih". Ampak "najbolj priljubljena", kaj takega pa še ne. Podn od TV!
abmam
25. 03. 2026 08.45
Hvala bogu, ne gledam tega sranja.
ježevka123
25. 03. 2026 08.40
Upam, da ne bo več Marjetke in Ane. Prva išče na Talentih nove delavce za domačo Raay industrinjo pevcev, druga pa si pase samo oči na mladih fantih.
gogi_
25. 03. 2026 08.28
Končno!
Žmavc
25. 03. 2026 08.27
Upam da bodo res Slovenci nastopali. Ne pa spet kak Iranec, da se bo v spodnjih gatah zvijal na odru, ali pa ukrajinski otroci, ki so zbežali iz Ukrajine v svojem novem BMW X5 in tule živijo ko bubregi v loju na naš račun.
Sl0venc
25. 03. 2026 08.27
A Bizovićar bo še vedno v komisiji? Skoraj nihče ga noče gledati.
r h
25. 03. 2026 08.20
V Sloveniji je največji talent in to za zlati gumb kraja na vseh področjih in v vseh porah te republike.
Bostinjo
25. 03. 2026 08.16
Kaj pa pomlad, samo Kmetija in Kumovi...?
myomy
25. 03. 2026 08.10
Piši kući propalo.
