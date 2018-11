Slovenija ima talent: znani vsi polfinalisti

Branko Čakarmiš, Lado Bizovičar, Ana Klašnja in Marjetka Vovk so imeli v sedmi, pravljični sezoni šova Slovenija ima talent zelo težko nalogo. Izmed vseh talentiranih tekmovalcev in skupin so morali izbrati tiste talente, za katere mislijo in verjamejo, da lahko Sloveniji pokažejo še več svojega talenta. Zvezdniška žirija je izbrala tistih 30 polfinalistom, ki se bodo v nadaljevanju šova talentov pridružili letošnjim dobitnikom zlatega gumba - glasbeniku Jaši Šabanu, pevcu Tilnu Lotriču, plesni skupini Revolution, akrobatski plesalki na trakovih Ronji Štrukelj Kreč in glasbenici Liani Piltz.



"To je najtežja naloga v celi sezoni! Ni hujšega, kot izbirati polfinaliste, saj si je vstopnico za naslednji krog zaslužilo veliko tekmovalcev, izbrati pa smo jih morali le 30, ki bodo s petimi dobitniki "zlatih gumbov" nastopili v polfinalnih oddajah," sta povedali Ana in Marjetka, ki skupaj z Brankom in Ladom res nista imeli lahke naloge. A na koncu so morali izbrati polfinaliste, ki se bodo v prihodnjih polfinalnih oddajah borili za vstopnico za finale.

Ana, Marjetka, Branko in Lado so po dolgem in mučnem premisleku le osrečili 30 talentov. Najprej so vstopnico za polfinale podelili pevkam, za katere Marjetka pravi, da imajo "cel paket" - Dunji Vrhovnik, ki je študirala glasbo na akademiji na Dunaju, nato pa je njeno pevsko pot prekinila anoreksija, o kateri je iskreno spregovorila tudi v oddaji, energični Hermini Matjašič, učiteljici violine v glasbeni šoli Ljutomer in 15-letna pevka Lara Krambereger.



Zvezdniška žirija je osrečila tudi simpatično Primorko, 22-letno Tjašo Fajdiga, ki študira jazz petje v Amsterdamu. Veselo novico so dobili tudi akrobatski dvojec Filipping art, 22-letni Tim Udovič, ki se je predstavil s twirlingom - posebnim plesom, pri katerem potrebuje palico in akrobatski podmladek Dunking Devils Akademije.

Nastop v polfinalnu so si zaslužili tudi glasbeni dvojec Dominik & Marko Acoustic, acapella zbor Letim, pevka Nuša Rojs, ki je nekdanja članica skupine Skater, 33-letna zvočna inžinirka Nataša Mušević, mlad Primorski glasbenik Patrik Mrak, plesalci, ki slišijo na ime Unity Crewin pevkaVeronika Steiner, ki živi in študira glasbo v Stockholmu.