Slovenska igralka Ana Karneža v ZDA osvojila prestižno pevsko nagrado

Mlada slovenska igralka Ana Karneža, ki bo kmalu diplomirala na slavni newyorški akademiji uprizoritvenih umetnosti Julliard, je v začetku maja osvojila prestižno pevsko nagrado lenya fundacije Kurta Weilla. Karneža, ki se je spomnimo tudi z odra Slovenija ima talent, se je med 286 kandidati iz 25 držav in ZDA najprej uvrstila med 20 polfinalistov in nato v finalu osvojila prvo nagrado.

OGLAS

"Ana Karneža je s prepričljivim nastopom, polnim vsebine in sloga, odnesla prvo nagrado. Od bleščečega vstopa do ganljivega zaključka je njena izjemna poosebitev v štirih izbranih skladbah, od Offenbacha do skupine ABBA, poskrbela, da je polna dvorana potočila radostne solze," so zapisali na spletni strani tekmovanja Lenya, ki ga prireja fundacija, poimenovana po slavnem nemško-ameriškem skladatelju Kurtu Weillu.

Ana Karneža FOTO: Miro Majcen icon-expand

Kot je razvidno s spletne strani, je prva nagrada vredna 25.000 ameriških dolarjev. "Vsako leto sem sodnikom svetovala: Vedeli boste, kdo bi moral zmagati, ker vas je uspel spraviti v smeh, jok in nato v navdušenje. Letos je Ana poskrbela, da so se vsi sodniki in verjetno tudi vsi gledalci v dvorani počutili prav tako," je izjavila predsednica fundacije Kurta Weilla in ustanoviteljica tekmovanja, ki poteka že 26 let, Kim Kowalke.

Ana Karneža - 3 FOTO: Primož Lavre icon-expand