Sofia Chernitsyna: 18-letna Rusinja, ki je navdušila s svojo prikupnostjo

"Rodila sem se v Rusiji. 15 let sem tam živela normalno življenje. Plesala sem, ko sem bila zelo majhna. Potem so me starši pri šestih letih slišali peti in me pripeljali v glasbeno šolo. In tu se začne moja pevska pot. Več kot 10 let sem bila v studiu, kjer smo profesionalno izvajali različne projekte, kot so Beatles, Michael Jackson, Disney in mnogi drugi. Pelo se je, plesalo, igralo, z eno besedo – nastopalo. In tu se je pri meni začela in z leti razvijala ljubezen do nastopanja," je za 24ur.com povedala Sofia in povedala, da se je v Slovenijo preselila pred tremi leti skupaj s svojo družino: "Že 3 leta iščem način, kako se izraziti, pokazati svetu, kaj zmorem. Bile so moje sanje, da bi me videli, in to se uresničuje, zahvaljujoč Slovenija ima talent!"

Sofia je imela v življenju veliko mentorjev, kot pravi, in je vsem po vrsti zelo hvaležna za vse, kar so jo naučili: "Nimam besed, kako zelo sem hvaležna za njihovo pomoč."

Pravi, da je njena družina velika, saj so se v Slovenijo poleg nje, staršev, brata in sestre sem preselili tudi stari starši. "Kot svojo družino štejem tudi svojega fanta. Vsi se zelo dobro razumemo in radi preživljamo kvaliteten čas drug z drugim. Skupaj potujeva, gledava filme in skupaj kuhava."

In če z družino rada potuje in gleda filme, pravi, da sama najraje pleše in se s pomočjo interneta uči novih plesnih korakov. "Včasih tudi šivam in pletem," še doda 18-letnica.