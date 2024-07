Sofia Chernitsyna po Talentih: Moje sanje so še vedno velike

"Na svoji ustvarjalni poti želim poskusiti vse. In ko rečem vse, to pomeni vse. V glasbi različne zvrsti: rock, pop, dance, techno, jazz, klasična glasba. Kar se igralstva tiče, pa nočem omejevati niti svoje domišljije. Pripravljena sem prevzeti katero koli vlogo in doživeti izkušnjo v največji možni meri," je za 24ur.com povedala 19-letna Rusinja Sofia Chernitsyna , ki smo jo lahko spoznali v zadnji sezoni Slovenija ima talent, kjer se je uvrstila vse do polfinala.

Sofia je na odru Talentov najprej navdušila z nastopom pesmi Bjork, v polfinalu pa je stopila v čevlje enega in edinega Freddyja Mercuryja. "Ko prebiram spomine Slovenija ima talent, se spominjam le dobrih stvari. Še vedno ne morem verjeti, da je bila izkušnja, ki sem jo doživel v televizijski oddaji, tako prijetna! Spominjam se vseh ljudi, ki so mi pomagali skozi ta proces. In ti ljudje so mi še vedno pripravljeni pomagati, tudi po končanem šovu. To je neverjetno lepo. Vsakič mi je toplo pri srcu, ko razmišljam o tem. Sam nastop mi je dal veliko poznanstev, priložnosti in mi odprl kar nekaj vrat. Ljudje so me začeli prepoznavati, me vabiti na različna sodelovanja. Samo zaradi šova sem lahko izdala svojo novo pesem Loverise. Zdaj pa je na meni, da ljudem pokažem, kdo v resnici sem, kot oseba in kot umetnica. In ta pesem je prvi korak v svet velikih idej."

Sofia pravi, da želi doživeti ustvarjalnost na najvišji ravni, tako v igralstvu kot v glasbi, in se vedeli novih izzivov: "Za vse to sem pripravljena res trdo delati! Moja prva pesem mi veliko pomeni. Loverise govori o lepoti ljubezni in predvsem o tistih občutkih, ko se ta šele začne prebujati. Ljudem sem želela podariti spevno poletno pesem, ki se jim bo z lahkoto pretakala po žilah in jih napolnila z optimizmom. V meni pesem vzbuja občutek opazovanja sončnega vzhoda. Ko se dan šle začne in lahko mir občutiš v vsakem atomu svojega telesa."