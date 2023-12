Sofia Maria Tovar Brčić: V polfinalu sem bila veliko bolj samozavestna

Sofia Maria Tovar Brčić je na avdicijski oddaji povedala, da je bila v osnovni šoli deležna medvrstniškega nasilja zaradi barve njene kože ter da je niso sprejeli, ker je bila 'drugačna' od ostalih, kar je močno načelo njeno samozavest. Kot pravi, se je to poznalo tudi na njenem avdicijskem nastopu in njeni telesni govorici: "Bila sem zaprta, roke sem držala ob sebi, nisem se odpirala. Zdaj, v polfinalu, pa sem bila bolj suverena, bolj samozavestna. To sem res čutila. Slovenija ima talent mi je dal možnost, da pokažem več svoje barve glasu. Bolj sem bila pogumna, kot prvič. Čeprav sem se v polfinalu med petjem malce tresla od treme, je bil prisoten občutek, da sem mogoče malce bolj samozavestna. Tudi bolj srečna sem bila na odru. Želela sem se pokazati, tudi telesno bolje izraziti in besedilo pesmi povedati, ne pa ga samo odpeti."

Pravi, da ji veliko pomeni, ker so sodniki opazili njeno barvo glasu: "Prvič sem ta kompliment prejela v sedmem razredu osnovne šole. In sem bila zelo vesela, čeprav v resnici sploh nisem vedela, kaj pomeni barva glasu. Vesela sem, da so skoraj vsi sodniki izpostavili prav to. Poleg tega pa me veseli, da sem opazila njehovo iskrenost, saj so mi komplimente povedali skozi iskren nasmešek."