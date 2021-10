Šolane operne pevke: S pravim vodstvom se bo Tinin glas zelo lepo razvijal

V drugi avdicijski oddaji šova Slovenija ima talent je na oder stopila tudi 13-letna Tina Pezdirec iz Slamne vasi pri Metliki in zapela znano Disneyjevo uspešnico ter gledalce in zvezdniško žirijo v sestavi Branko Čakarmiš, Ana Klašnja, Marjetka Vovk in Lado Bizovičar navdušila s svojim glasom, ki je naježil vse, da si je zaslužila stoječe ovacije v studiu. "Moram ti povedati, da si edina princeska, ki jo poznam, da se bom lahko z njo hvalil," je komentiral Lado, Marjetka pa dodala: "Mene si navdušila z dvojno tehniko petja, iz popa v opero. Iz sebe si dala maksimalno energijo za svoja leta." Tudi Branko ni skoparil z besedami hvale: "Skromna, a izjemna Tina nas je vrgla na rit!"

Tokrat smo za mnenje glede Tininega nastopa prosili dve znani glasbenici in pevki, ki obvladata tako pop kot tudi opero. Operna pevka Irena Yebuah Tiran je podala svojo oceno: "Deklica je nadarjena in njen nastop je bil zelo pogumen. Izbrala je učinkovito pesem, da je lahko pokazala svoj velik pevski obseg. Visoki toni sicer niso odpeti z opernim glasom, kot bi lahko nekdo zmotno mislil, temveč s t. i. falsetom. Tako mladi glasovi se še razvijajo in treba je biti previden pri postavljanju glasu kot klasičnega instrumenta. Zelo lep in izdelan nastop! Čestitke!"