Solze, čustva, presenečenja in zlati gumb

Tretja avdicijska oddaja Slovenija ima talent je bila precej družinsko obarvana, hkrati pa je bila tudi ena bolj čustvenih oddaj. Vidno ganjena žirantka Ana Klašnja pa je tista, ki je z zlatim gumbom tokrat osrečila kar dve osebi.

Osma sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent je letos postregla že s številnimi zanimivimi talenti, v tokratni oddaji pa so na svoj račun prišli večinoma glasbeniki in pevci. Predvsem pa je tretja avdicijska oddaja postregla z vrtiljakom čustev, solz in intimnih izpovedi. Hladnemu Branku Čakarmišu je na snemanju zaigralo srce, ko je pevka na odru zapela pesem Prinesi mi rože – Branko je izdal, da je ob tej pesmi zelo subjektiven, saj je to pesem, ki jo je recitiral svoji ženi Katji, ko jo je zaročil. Zaupal nam je tudi, da jo je zaročil pri frizerju, kjer ji je "nastavil past". Nastop pevke pa si je možno pogledati na VOYO.

icon-expand Tretja avdicijska oddaja je prinesla novi zlati gumb. FOTO: Damjan Žibert

Prvi je na oder talentov stopil 31-letni Denis Zajc iz Zagorja, ki bi mu lahko rekli tudi pojoči tovornjakar, ki poje predvsem med vožnjo in tudi v prostem času. S svojim petjem je navdušil žirijo. "Ti si nam zapel s srcem. Hvala ti za to!" je komentirala Marjetka, Lado pa dodal: "Ti si ravno stopil iz kamiona in zapel kot porfesional'c. Komaj čakam, s čim nas boš še presenetil." Denis je dobil štirikrat ja s strani zvezdniške žirije. Druga se je predstavila 18-letna Lara Žgajnar iz Grosuplja, ki je s svojim petjem navdušila Lada, Marjetko in Ano, Branka pa je pustila hladnega, zato ji je podelil ne. Oder je nato zavzel 23-letni Til Čeh iz Šoštanja, ki sta mu Branko in Lado obljubila, če pride v naslednji krog, prideta na njegovo prvo veselico. Til je zapel uspešnico Dejana Vunjaka in navdušil vse, tudi žirijo, ki mu je namenila trikrat ja. "Til, če ljudje uživajo, potem je že dobro. In ti si bil dober," je komentiral Lado, Til pa je dobil štirikrat ja.



icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Ana Klašnja potočila solze



Naslednja je na odru talentov pela 20-letna Ariona Telaku iz Celja, ki je svoj nastop podelila svojemu očetu. "Jaz bi se najprej zahvalila tvojemu očetu, saj imaš vse kar rabi zvezda," je komentirala Marjetka, Branko pa dodal: "Zelo redko se zgodi, da me pevka spravi v "pozor!" in tebi je to uspelo." Čustva pa so preplavila Ano Klašnja, ki je med komentiranjem zajokala: "Ni lahko peti pred celo Slovenijo in ti si to lepo izpeljala. Oprosti za moje solze, ampak ko si razlagala o svojem očetu, kako te podpira, sem se spomnila na svojega očeta, ki je žal pred kratkim preminil. Vem kaj pomeni taka podpora v življenju, saj je tudi mene podpiral iz dneva v dan, me čakal pred plesnimi dvoranami in to je nekaj neprecenljivega." Oder talentov je naslednja zavzela 33-letna Mateja Fajmut iz Ljubljane, ki je prav v šovu prvič v življenju pela pred občinstvom. A očitno je bilo, da ima Mateja le "veselje do posluha", saj ni prepričala žirije, ki ji je namenila štirikrat ne. Sledil je venček talentov, v katerem so se predstavili Alex in Maja, Ajda in Titi ter Živa Hofman, a se jim ni uspelo priti v naslednji krog.



Zlati gumb ganjene Ane



Na oder talentov je nato stopila 8-letna Julija iz Maribora, ki se ji je pridružila tudi 45-letna mama Suzana. Julija je z mamo hodila na plesne treninge, kjer je mama opazila, da je dekle zelo nadarjeno, tako da sta skupaj začeli plesati. Tako sta vez med materjo in hčerjo še poglobili, aktivna pravnica pa je s tem tudi v fizični formi, ki ji jo marsikdo zavida. V oddaji sta postregli s čutnim nastopom, ki je mešanica sodobnega plesa in jazz baleta. "Suzana in Julija, lahko bi vama izlivala svoja čustva, ki sem jih imela med vajinim nastopom, lahko pa tudi naredim to..." je rekla vidno ganjena žirantka Ana, ki jima je podelila svoj zlati gumb in ju poslala naravnost v polfinale.

icon-expand Ana Klašnja in Marjetka Vovk sta potočili kar nekaj solza. FOTO: Damjan Žibert

Naslednja je svoj talent predstavila energična in zgovorna 18-letna Hana Klemenčič iz Novega mesta, ki je mlada avtorica in glasbenica, predstavila pa se je s svojo avtorsko skladbo Numero. "Medtem ko je Ana navdušena, sem jaz ravno obratno. Bolj si pela, manj se bila navdušena," je komentirala Marjetka, ki je Hani edina podelila ne. Oder je zavezel tudi 32-letni Andrej Bajič Šarkezi, Rom, ki sam sebi reče cigan, sicer pa je stand-up komik, ki dela v Avstriji in razbija vse tabuje o Romih. Žirija mu je namenila trikrat ja. Soj luči je nato pripadel 20-letnemu Bojanu Ilievskemu iz Ljubljane, ki je zapel, navdušil in šel v naslednji krog. Makedonec, ki je odraščal z dedkom in babico, saj sta mu starša umrla, zato so mu ustvarjalci oddaje pripravili presenečenje, saj sta ga pod odrom gledala stara starša iz Makedonije, kar je še do solz ganilo žirantko Marjetko.

icon-expand Julija in Suzana sta navdušili Ano, ki je pritisnila na zlati gumb. FOTO: Damjan Žibert

Kot energična pevka se je predstavila tudi 21-letna Emilija Domić, ki je med drugim nastopala tudi že s Petrom Grašom, tokrat pa je z nastopom navdušila vse, saj je dobila stoječe ovacije, žirija pa ji je namenila trikrat ja. Ustvarjalci oddaje so Emiliji pripravili tudi prijetno presenečenje, saj je njen nastop prek video povezave gledala tudi mama iz Banjaluke, kar je bila Emilijina največja želja. Naslednja je na oder stopila plesna skupina Misfit, ki združuje različne umetnosti – od mode do plesa. Zbrali so se iz cele Slovenije in skupaj pripravili točko za veliki oder talentov. Žirija jim je namenila štirikrat ja. Na koncu pa je na oder stopil 27-letni Dino Petrić iz Hvara, ki mu je Marjetna najprej skočila v objem, saj se poznata že leta. Na odru je presenetil, ko je zapel slovensko pesem in to ne kar eno, ampak pesem Jana Plestenjaka, kar mu je prineslo stoječe ovacije in štirikrat ja s strani žirije.



Več zakulisnih zgodb najdete tudi na spletni strani slovenijaimatalent.si.