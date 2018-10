Solze, smeh in magija novih talentov

Če je prva oddaja sedme, pravljične sezone postavila visoke standarde, jih je druga upravičila, če ne celo presegla. V ljubljanski operni hiši so gledalci in zvezdniška žirijaBranko Čakarmiš, Ana Klašnja, Marjetka VovkinLado Bizovičar dobili celo paleto čustev in različnih nastopov, ki so jih spravili v solze, smeh, na noge ali pa so jih preprosto osupli.

Kot prva je nastopila 21-letna Lena Stepinšek iz Celja, ki je zapela pesem Eda Sheerana, posvetila pa jo je pokojnemu dedku, ki je umrl pred tremi leti, ko je zadnjič nastopila pred občinstvom. Lena, ki si je na roki omislila tudi tatu angelskega krila z napisom "pojdi in naredi", saj ji je to ves čas govoril dedek. Za svoj čustven nastop je Lena dobila stoječe ovacije in objem obeh žirantk, Marjetke in Ane, ki sta se ob nastopu zjokali do solz."Jokam do solz zato, ker sem tudi sama pred leti izgubila najdražje. Ko zdaj kaj dosežem, si želim, da bi bili z mano, a vem, da so ob meni. Hvala, ker si prišla," je povedala do solz ganjena Marjetka. Lena je dobila trikrat ja, medtem, ko strogega Branka ni prepričala.