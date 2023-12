Špela Šemrl: 17-letnica, ki je osupnila s harmoniko

Špela Šemrl je tisto dekle, ki je z neverjetnim obvladovanjem harmonike dvignila ves studio Slovenija ima talent na noge in osupnila žirante. Komaj 17-letno dekle je pravi virtuoz na harmoniki. Povedala nam je nekaj o svojih začetkih, svojem življenju na sploh, pa tudi o tem, kako se pripravlja na polfinale in kaj lahko pričakujemo, ko bo stopila na oder. Zaupala je tudi, kako je bilo, ko je prvič igrala na ljubljanskih ulicah.

O prijavi na Slovenija ima talent je Špela Šemrl razmišljala že dalj časa: "Že od otroških let spremljam oddajo Slovenija ima talent in vedno sem si želela nekoč stati na tem odru. Najbolj všeč mi je bilo, kako polni žarečih oči in energije so bili tekmovalci, preden so šli na oder, in kako srečni so bili, ko so opravili dober nastop. Vedno me je tudi zanimalo, kako je videti zaodrje, kako vse skupaj snemajo, kako vse skupaj sploh poteka. Želela sem si izkusiti to doživetje." Domači so jo ob prijavi podprli, nato pa je za nastop na avdiciji izbrala skladbo, v kateri zares uživa, jo malce spremenila, ji nekaj dodala, "da bi bil nastop še boljši".

Vsega je 'kriva' majhna plastična harmonika "Že kot majhen otrok sem od staršev dobila mini plastično harmoniko, ki me je popolnoma prevzela. Starša pravita, da sem vedno govorila, kako bom nanjo nekoč igrala pred množico ljudi in jih zabavala ter veselila. Tako sem s petimi leti začela hoditi v glasbeno pripravnico in odkrivala svet glasbe. Pri šestih letih mi bilo nobene dileme, ki bi mi otežila odločitev pri izbiri inštrumenta. Bila sem sprejeta v glasbeno šolo Radovljica pri Gašperju Primožiču, ki sem si ga tako zelo želela imeti za učitelja, saj me je navduševal s svojim igranjem," se Špela spominja svojih začetkov, ko je vzljubila harmoniko. Z učiteljem se je udeleževala mednarodnih in državnih tekmovanjih, kjer je nabirala izkušnje, poznanstva in nagrade. "V glasbeni šoli sem se počutila kot doma, rada sem hodila na ure in se učila o glasbi in tehniki igranja." Pot jo je vodila na šolanje v Celovec in 17-letnica trenutno obiskuje dve šoli – gimnazijo Jesenice in konzervatorij v Celovcu. Harmoniko igra zdaj že 11. leto. Kljub temu, da ogromno energije in časa posveča glasbi, ga veliko namenja tudi športu. Kot majhna je trenirala jazz balet, nato je pet let veslala, zdaj pa hodi v hribe, kolesari, plava, teče, smuča ... "Sem pa tudi prostovoljna gasilka. Pri gasilcih sem že od malih nog in sem tudi opravila izpit za operativnega gasilca." Da je aktivna na toliko področjih, jo veseli, hkrati pa utegne biti velikokrat tudi stresno. "Včasih se datumi poklopijo ravno tako, da je več dogodkov ob istem času in takrat ne vem, kaj naj," pravi.

Igrala tudi na ulici sredi Ljubljane, vsem pa to ni bilo všeč Špela tako rada igra in nastopa, da je s svojim instrumentom zaigrala tudi na ljubljanskih ulicah. "Z dvema prijateljema smo se nekega dne odločili iti igrat na Prešernov trg v Ljubljani. Da igramo na ulici, je bilo za nas nekaj novega, in odziv ljudi je bil fenomenalen. Bili smo zelo veseli," se spominja. "A kar naenkrat je do nas prišel drugi inštrumentalist, ki je igral nedaleč od nas in zahteval, da prenehamo z igranjem, saj je tu njegov prostor. Bili smo šokirani in nismo vedeli, kaj storiti, in med našim premišljevanjem pristopi do nas par ljudi, ki so nas začeli zagovarjati in mu govoriti, da smo tu verjetno novi in še ne vemo, kako se stvari streže, in da nam lahko pusti še malo igrati, saj smo bili nekaj novega na tem trgu. Za tem smo se zahvalili in se pogovorili z inštrumentalistom. Pet ljudi se nas je potem s harmonikami stisnilo v majhen električni avto, ki pelje po Ljubljani, ki nas je nato odpeljal do prostora, kjer smo nadaljevali skupne vaje," je delila eno izmed anekdot, ki jih ne bo nikoli pozabila. Samo ob misli na uspeh ji gredo kocine pokonci Dekle, ki ima dve polsestri, enega polbrata, že pet nečakov in nečakinj ter 25 bratrancev in sestričen, pravi, da so kot družina zelo povezani, zabavni in predani drug drugemu. "Drug za drugega bi storili vse." Podpora družine in njenih glasbenih učiteljev ji pomeni ogromno in kot pravi, ji brez njih ne bi uspelo biti to, kar je. "Želijo da jim igram in so navdušeni, ko me opazujejo. Ko nastopi zabava, predstava ali pa samo navaden obisk, me vedno vprašajo, če jim lahko popestrim dan in jim kaj zaigram." Njena velika želja je, da bi igrala z Dunajskimi filharmoniki. "Ali pa da bi imela bend, s katerimi bi potovali po svetu in širili strast do glasbe," dodaja. "Če bi se prebila na svetovni trg, bi bilo to senzacionalno. Samo, da pomislim na to, mi gredo kocine pokonci." Oder Talentov je zaenkrat največji, na katerem je stala. Za polfinale pripravlja nekaj svežega, s čimer bi pustila še večji pečat. "Poskušam najti najboljšo verzijo nastopa, ki bi pustil pečat na odru," pravi. "Za kakšen nasvet sem prosila tudi profesorja. Poskušam različne tehnike igranja in želim čim lepše povezati tri skladbe, ki sem jih vključila v svoj aranžma. Pri tem mi zelo pomaga tudi ekipa Slovenija ima talent in sem jim za to hvaležna. Poskusila sem tudi s spremljavo prijatelja." V talent Špela vlaga ogromno energije. "Veliko bi mi pomenilo, da bi si z zmago omogočila uresničenje mojih sanj," dodaja. Z denarno nagrado 50.000 evrov, če bi jo osvojila, bi si kupila novo harmoniko. "In tako bi si omogočila nadaljnji študij."