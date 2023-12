Špeli in Tatjani zadnji vstopnici za finale Slovenija ima talent

Žiranti so bili v velikem pričakovanju, tokrat sta na oder namreč stopila kar dva zlata gumba – enega sta pritisnila Andrej in Lado (Špela Šemrl), drugega voditelja Sašo in Peter (Maja Drljepan).

Zadnjo polfinalno oddajo je otvorila plesalka Tatjana Gajanović , ki je v avdicijski oddaji navdušila s svojim prav posebnim slogom. Tatjana se je v Slovenijo preselila po vojni, jazz balet pa začela resneje trenirati pri 17 letih. Njena pot je bila intenzivna, delovna in letos se je plesalka in učiteljica plesa končno odločila, da stopi na oder Talentov. Tokrat se je odločila, da se predstavi z rock točko. S hitrimi, a čistimi gibi in energičnostjo je na noge dvignila občinstvo, ki jo je med plesom spodbujalo s ploskanjem in vzkliki. "Tole je pokalo po šivih!" je prva komentirala Ana. "Ta univerzalnost, žar, tvoj gib, tvoje telo ... mega, mega." "Ko sem te gledala ... si ena taka modelka, ki bi lahko svoje šove imela. V tebi se pretakata ena taka ženska in moška energija," je nadaljevala Marjetka. Lado: "Krasen, krasen rock šov." Andrej je bil kratek: "Ti si fenomenalna ... finalistka."

Naslednja je nastopila mlada pevka Nuša Bezjak . Z nastopom na avdiciji je stopila iz cone svojega udobja in navdušila žirante, med petjem pa komaj zadrževala čustva – priznala je namreč, da je bila na robu solz. Tokrat je zapela balado Adele – When we were young . Do izraza je prišel njen nežen, a hkrati močen in gladek glas – Lado ji je na koncu zaploskal kar stoje. Marjetka: "Zadnjič smo videli deklico, danes smo videli žensko. Vse je štimalo, nastop je bil zrel ... sami presežki." Andrej je dodal, da deluje nekoliko plašna, ki pa je njena prednost, saj da ima zmožnost, da pritegne gledalca, da jo posluša. "Adele je zalogaj za vsakega. Čestitam." Andreja je zanimalo, kakšne so njene želje za prihdonost in Nuša je dejala, da sanja o pevski karieri v Sloveniji. "Izražaš ženstvenost, tako milino, res te je bilo čudovito gledati," je dodala Ana. Lado je povzel: "Bila si 'da best'!"

Tretji nastop je bil nastop Maje Drljepan , modne oblikovalke, ki je nekoč že stala na odrih, pela, nastopala ... Po dolgem desetletju se je na oder vrnila zaradi sina Jana, ki jo je ves čas po malem prosil, da bi jo rad videl peti. V polfinale sta jo poslala kar Sašo in Peter, ki sta pritisnila zlati gumb. S točko je poskrbela za pravi šov. "Ta točka je bila vizualna ekstaza," je pokomentiral Andrej. Ana: "Že nekaj časa sedim za to mizo, pa take točke še nisem videla. Ta tvoja ženstvena energija ..." je nadaljevala Ana, ki ji je čestitala za glamurozen nastop. Lado: "Tale komad je povedal nekaj, kar želim povedati že vse življenju. Brez ženska, mame, prijateljic, punc, hčera ... ne bi bil nič. Bog je ženska. Samo ti si to na ful bolj seksi način povedala." Tudi Marjetko je navdušila njena energija, čestitala pa ji je tudi za odličen nastop.

"Zdaj pa je čas za najstrašnejšo točko," sta Gozd strahov napovedala Sašo in Peter. Za strašljivimi maskami se skrivajo navdušenci nad strašenjem, ki so pred nastopom k sebi povabili Lada. Med temačnim nastopom Lada tako ni bilo za žirantsko mizo. Ostali trije žiranti so morali izbirati karte s podobami, enakimi tistim na lesenih škatlah – v eni izmed teh škatel naj bi bil Lado. Prvo karto je izbral Andrej – na škatlo z enako sliko so spustili kamen. Lada v tej škatli ni bilo. Lada so uspeli rešiti. "Točka absolutno nekaj fajn, novega ... fajn je, ker nas je strah, ker je nenavadno ... pa ker je bil Lado v kletki," je pokomentirala Marjetka. Andrej: "Točka je bila fenomenalna." "Povej to mojim gatam," je odgovoril Lado. Ana je dejala, da je tokrat uživala: "Mega, da ste prišli, to je bilo stopnjevanje napetosti, strah, groza, vznemirjenje."

Zadnja je na polfinalni oder stopila Špela Šemrl , pravi virtuoz na harmoniki, ki je v prostem času tudi prostovoljna gasilka z izpitom za operativnega gasilca in je nazadnje pomagala med poplavami, športnica, med drugim pa tudi hodi po rokah ... Špela, ki jo je v polfinale izstrelil zlati gumb Andreja in Lada, je komaj čakala, da spet stopi na oder. Postregla je z vrhunskim venčkom mojstrsko izvedenih pesmi. Vidno je uživala med igranjem, občinstvo pa med poslušanjem. Stoječe ovacije so bile potrditev, da je nastop izpeljala z odliko. "Špela, ti nisi moj zlati gumb, ti si najin gumb," je dejal Andrej in pokazal na Lada ter nadaljeval: "Jaz misli ... da boš zmagala." Lada je Špela znova sezula: "Ti si ko ena francoska bageta z jalapeno papriko in kranjsko klobaso ... ti si recept za zmago, čestitam." "Ti si bila sama na odru, nisi nikogar rabila. Ti in harmonika sta se nam zasidrala v srce," pa je dodala Ana. Marjetka je mladi glasbenici svetovala, naj le vztraja: "Slovenija te ima rada."

Izmed vseh nastopajočih bomo v finalu videli le 10 najboljših. Prvih osem stolčkov so zasedli Nina Sirk, Cirkus Star (Valentina in Ajda), Jure Kotnik in Acro Connection (Alja in Matjaž), Ahmed Kullab in Domen Kljun ter Arbadakarba (Tina in Matjaž) in Maria Sofia Tovar Brčić. Odločitev, kdo naj se jim pridruži v finalu, je bila tudi tokrat v rokah gledalcev.

Peter in Sašo sta napovedala tri nastopajoče (po naključnem vrstnem redu), ki so zbrali največ glasov občinstva. Stopničko bliže finalu so stopile Špela Šemrl, Nuša Bezjak in Tatjana Gajanović. Absolutno največ glasov je zbrala Špela, ki je tako postala deveta finalistka devete sezone šova Slovenija ima talent. Špela je bila v šoku: "Uou, nimam glasu, se opravičujem ..hvala, hvala," je bilo vse, kar je zmogla izustiti.

Žirante je čakala izjemno težka naloga: izbrati so morali med Nušo in Tatjano. Prva je glas oddala Ana. "Pred mano stojita dekleti, ki si ne bi mogli biti bolj različni. Odločila sem se za osebo, za katero mislim, da je unikatna, zato se bom odločila za Tatjano." Tudi Andrej je glas oddal Tatjani. Marjetka je svoj glas oddala Nuši in s tem končno odločitev prepustila Ladu. Lado je dejal, da ga je Tatjana navdušila z edinstvenostjo, Nuša pa sledi načrtu. "Mene zanima šov, zato gre moj glas Tatjani."

