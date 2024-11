Spoznajte nastopajoče drugega polfinala Talentov

Na polfinalnem odru Slovenija ima talent bo skupno nastopilo 25 nastopajočih, ki so najbolj navdušili na avdicijah. Prvih pet polfinalistov smo videli minulo nedeljo, zdaj vam predstavljamo naslednjih pet, ki bodo nastopili v drugi polfinalni oddaji in se potegovali za druga dva stolčka v velikem finalu šova Slovenija ima talent.

Na odru bo nastopilo novih pet polfinalistov, ki bodo morali z nastopi prepričati tako žirante kot tudi gledalce za domačimi ekrani. Enega izmed polfinalistov bodo v finale poslali gledalci, o usodi preostalih dveh, ki bosta prejela največ glasov gledalcev, pa bo odločala žirija. Eden se bo moral posloviti, drugi pa bo nadaljeval boj za zmago in 50 tisočakov. V drugi polfinalni oddaji se bodo za mesto v finalu borili: Tandem brez izgovorov, Natalija Jovanović, Manuel Perhavec, Celestial in Duo Zemljotres, ki je na avdiciji prejel Anin zlati gumb.

Peter Flegar in kužek Oskar, ki nastopata pod imenom Tandem brez izgovorov, sta nerazdružljiva že 13 let. Na avdicijskem odru sta delila bolečo zgodbo, in sicer ju je pred pol leta zbil avtomobil. Oskar je ostal brez tačke, a sta si oba kmalu opomogla in za avdicijo pripravila nastop, ob katerem je tako občinstvu kot žirantom narasel srčni utrip. Točko, v kateri bi lahko Peter celo umrl, če se ne bi pravočasno rešil iz steklene krste, v kateri je bil celo vklenjen, sta izvedla brezhibno in navdušila. V polfinale sta se uvrstila s soglasnim strinjanjem vseh štirih žirantov. Le kaj pripravljata za polfinale?

Tandem brez izgovorov FOTO: POP TV icon-expand

16-letna Natalija Jovanović, pevka slovenskih korenin, ki sicer živi v Beogradu, se je na avdiciji predstavila s Sinatrovo My Way v verziji Celine Dion. Nato jo je Andrej želel slišati peti še v njenem, srbskem jeziku. Oboje je odpela odlično in Lado jo je označil celo za glas sezone. Najstnica, ki je med drugim navdušila tudi z brezhibno slovenščino, je v naslednji krog napredovala s štirimi da. Dekle se želi v življenju ukvarjati s petjem. Zdaj potrebuje le še podporo občinstva, da stopi stopničko bliže k uresničitvi sanj.

Natalija Jovanović FOTO: POP TV icon-expand

Iz Krasa na polfinalni oder Talentov prihaja Manuel Perhavec, ki nas je navdušil s prepevanjem italijanske 'canzone'. 24-letnik, ki prihaja iz gostilniške družine in v domači gostilni trenutno tudi dela, si želi nekoč živeti od glasbe. Z izvedbo je navdušil vse žirante, tudi Lada, ki je sprva dvomil, ali je izbral primerno pesem za oder Talentov. Tudi on je v naslednji krog napredoval s štirimi da in se že pripravlja na naslednji nastop, s katerim želi predvsem komu polepšati kakšno minuto, uro, morda celo dan.

Manuel Perhavec FOTO: POP TV icon-expand

Plesna skupina Celestial iz Ajdovščine, ki jo sestavljajo plesalci, stari od 17 do 26 let, so prišli pokazat svojo strast in pustili izjemen vtis pri žirantih. Skupina je polnila prostor z energijo in gledalci so jih spodbujali s ploskanjem in vzklikali. Stoječe ovacije na koncu so bile potrditev, da jim je uspelo. Štirje da so jih izstrelili v naslednji krog. V prvem delu so uspeli pokazati, kako povezani so v skupini in da ples zagotovo sodi na oder, zdaj pa jih čaka nova naloga – navdušiti še občinstvo za zasloni, da jim nameni glas in jim pomaga v finale.

Celestial FOTO: POP TV icon-expand

V drugi polfinalni oddaji bosta znova poskusila ustvariti žurersko vzdušje tudi harmonikarski duet Duo Zemljotres, ki je na avdiciji dobil Anin zlati gumb. Simpatična Karlo Budan in Tilen Cupin iz Kopra, ki se poznata še iz otroštva in sta skupaj tudi obiskovala glasbeno šolo, sta na avdiciji na noge dvignila občinstvo in naredila prav poseben vtis na Ano, ki ni mogla skriti navdušenja in stisnila zlati gumb.

Duo Zemljotres FOTO: POP TV icon-expand