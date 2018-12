Spoznajte nominirance v boju za 3000 evrov!

V posebni oddaji šova Slovenija ima talent podoživeli nekatere nastope talentov, ki so tako ali drugače izstopali v sedmi sezoni. Glavno vlogo pa sta imela prav voditelja Domen in Sašo.

Brazilska plesalka Helen Franca Bento. FOTO: Sandi Fišer

V tokratni posebni oddaji šova Slovenija ima talent sta na svoj račun še posebej prišla voditelja šova Slovenija ima talent, Domen Valič in Sašo Stare. Skupaj sta izmed vseh nastopajočih, ki se niso uvrstili v finale izbrala nekatere posameznike, ki sta jih osrečila z nominacijo, ki jim lahko prinese denarno nagrado tri tisoč evrov.





Matic Cesar FOTO: Miro Majcen

V letošnji sedmi, pravljični sezoni šova Slovenija ima talent smo namreč videli talente, ki so bili resnično dobri, nekateri edinstveni, spet drugi navdihujoči. Med vsemi talenti, ki so letos nastopili in se niso uvrstili v finale, sta Domen in Sašo v tri različne kategorije razvrstila po tri talente, ki ustrezajo posameznim kategorijam.





Dunking Devils Akademija FOTO: Miro Majcen

Najprej sta Domen in Sašo v svojem zabavnem stilu razglasila nominirance v kategoriji "talenti z osebnimi zmagami". Nominirala sta tri talente Z zgodbo, ki je njima in gledalcem segla v srce. To so hipnotizer Siniša Hotko, pevka Dunja Vrhnovnikin raperŽevža, saj je vsak po zasijal s svojo zgodbo.





Plesni duo Kamikazete. FOTO: Miro Majcen

Sledila je kategorija "zabavne točke", kjer sta Domen in Sašo nominirala energično brazilsko plesalko Helen Franca Bento, gorenjskega pevka Matica Cesarja in ljubiteljici kave, kofetarici, ki sta si nadeli ime Top Espresso. Vsi trije nominiranci so s svojimi zabavnimi nastopi osrečili in nasmejali vse, a le eden si bo zaslužil tri tisoč evrov nagrade.





Flipping Art FOTO: Miro Majcen

V tretji kategoriji "nevarne točke" so se med tremi nominiranci znašli mladi akrobati Dunking Devils Akademija, plesalki ob drogu, ki slišita na ime duo Kamikazete in akrobatski dvojec Flipping Art, ki so svojimi nastopi vzeli dih vsem gledalcem, žiriji in seveda voditeljema.





Hipnotizer Siniša Hotko. FOTO: Miro Majcen

Zmagovalce v posameznih kategorijah bosta Domen in Sašo razglasila v velikem finalu, ki bo prihodnjo nedeljo na Pop TV. Vsi nominiranci bodo tako posebni gostje finalne oddaje, trije pa bodo domov odšli bogatejši za tri tisoč evrov.





Pevka Dunja Vrhovnik FOTO: POP TV

Posebno pozornost si zaslužita tudi voditelja Domen Valič in Sašo Stare, ki sta v vseh oddajah letošnje sezone šova Slovenija ima talent premišljevala, s katerim talentom bi se sama predstavila gledalcem v finalni oddaji. Po vseh preizkusih imata tako le še teden časa, da naštudirata, kako bosta osvojila Slovenijo in dokazala, da imata talent.



Raper Ževža FOTO: Miro Majcen