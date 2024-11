Spoznajte prvih pet finalistov razpisa Mladi upi 2024

Prvo peterico finalistov sestavljajo: metalec kopja, alpska smučarka, umetnostna drsalka, cirkuška umetnica in cestni motociklist. Čeprav na prvi pogled nimajo prav veliko skupnega, jih povezujejo skupne želje in cilji: nadaljni profesionalni razvoj, odlični rezultati na domačih in mednarodnih tekmovanjih ter potreba po dodatni finančni podpori, ki bi jim pri tem pomagala. Spoznajmo njihove življenjske zgodbe in odkrijmo, kako s svojo predanostjo, trdim delom in vztrajnostjo premagujejo izzive in premikajo meje.

Tom Teršek, 18-letni dijak 4. letnika Gimnazije Kranj, je svojo pot začel že pri treh letih, ko so ga starši vpisali v atletski klub Triglav Kranj. Danes je svetovni mladinski prvak v metu kopja in eden najbolj obetavnih mladih atletov v Sloveniji. S svojo osredotočenostjo in izjemno delovno etiko se redno dokazuje na mednarodnih tekmovanjih. V letošnji sezoni je dosegel zgodovinski uspeh z osvojenim naslovom svetovnega prvaka U20 v Limi in s 76,81 m pokazal svoj izjemen potencial. Tom si v prihodnje želi doseči še višje cilje, med njimi tudi podreti svetovni rekord in nastopiti na olimpijskih igrah.