Spoznajte tretjih pet finalistov razpisa Mladi upi 2023, ki jih druži ljubezen do športa

Gorska kolesarka, odbojkarica, paraplavalec, atletinja in lokostrelka. Petim finalistom razpisa Mladi upi 2023, ki vam jih podrobneje predstavljamo tokrat, je skupna ljubezen do športa, vztrajnost, trdo delo in disciplina. Pohvalijo se lahko z izjemnimi dosežki tako na državnih kot mednarodnih tekmovanjih, prav vsem pa bi na poti do uresničitve sanj še kako prav prišla finančna podpora, za katero se potegujejo. Spoznajte jih ...

V preteklih dveh tednih ste lahko že spoznali navdihujoče zgodbe desetih izjemnih mladih talentov s področja športa, umetnosti in znanosti, tokratna, že tretja peterica enajste generacije Mladih upov pa je doma v svetu športa. Prav vsak med njimi se lahko pohvali z dolgim seznamom priznanj in medalj, kljub rosnim letom pa imajo jasno zastavljene cilje – še naprej zmagovati in podirati rekorde doma in v tujini ter seveda pokazati svoje izjemne sposobnosti na (para)olimpijskih igrah, kjer ciljajo na visoko uvrstitev.

icon-expand Tretja peterica finalistov razpisa Mladi upi 2023 FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Maruša Tereza Šerkezi, 16-letna dijakinja 2. letnika Gimnazije Šiška, je bila že od malih nog ves čas športno aktivna, svojo strast pa je pred sedmimi leti našla v gorskem kolesarstvu. Je izredno delavna, srčna in vztrajna športnica, kar se pozna tudi pri rezultatih. Tako v lanskem kot letošnjem letu je osvojila naslov evropske prvakinje, poleg tega pa nanizala lepo število uspehov tudi na številnih drugih tekmah. V prihodnjem letu želi pridobiti tekmovalne izkušnje in prve točke na lestvici Mednarodne kolesarke zveze, seveda pa sanja tudi o uvrstitvi na olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu.

icon-expand Maruša Tereza Šerkezi FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

17-letna Maša Pucelj, dijakinja 3. letnika Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika, smer predšolska vzgoja, prihaja iz športne družine. Nič čudnega torej, da je svojo strast tudi sama našla v športu, natančneje v odbojki. Je stalna članice mladinske, kadetske in članske državne reprezentance, s svojo aktivnostjo, odnosom in delom na treningih ter tekmah pa prekaša vse svoje vrstnice in številne članske odbojkarice. Njena želja je kljub mladosti še naprej igrati v 1.A državni ženski odbojkarski ligi, v ligi evropskih državnih prvakinj, poleg tega si želi biti stalna članica članske državne reprezentance ter se v bližnji prihodnosti preizkusiti tudi v igranju odbojke v tujini.

icon-expand Maša Pucelj FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

16-letni paraplavalec Gašper Glušič iz Lok pri Mozirju se je rodil z mielomeningocelo, a kljub temu, da je na vozičku, ga to ne ovira pri športnem udejstvovanju. Še več, plavanje trenira že od šestega leta in na različnih tekmovanjih dosega izjemne rezultate. Dobri dve leti je član mladinske paraplavalne reprezentance, tako lani kot letos je postal državni prvak, rekorder na 400 m prosto, medalje pa osvaja tudi na različnih mednarodnih tekmovanjih. V prihodnosti želi seveda rezultate še izboljšati in se udeležiti paraolimpijskih iger, kjer cilja na čim višjo uvrstitev.

icon-expand Gašper Glušič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Po žilah 17-letne Tie Tanje Živko se pretaka kri zmagovalcev, zato ni presenetljivo, da se na atletski stezi počuti kot doma ter da zmaguje in podira rekorde kot po tekočem traku. Samo letos je podrla kar sedem državnih rekordov na razdaljah od 800 do 3000 m in s tem postavila visok mejnik mlajšim tekačicam, letošnjo sanjsko atletsko sezono pa je zaključila z naslovom državne prvakinje v krosu na 3000 m za mlajše mladinke v Murski Soboti. Njen največji cilj je postati svetovna in olimpijska prvakinja s svetovnim rekordom na 1500 m.

icon-expand Tia Tanja Živko FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

19-letna Žana Pintarič, študentka Naravoslovne fakultete v Ljubljani, smer geologija, je že deset let predana lokostrelstvu. V ta šport jo je pritegnila njegova kompleksnost, saj od posameznika zahteva natančnost in zbranost, nagradi pa ga z zadetkom v rumeno. Teh zadetkov se je na njeni dosedanji športni poti nabralo kar nekaj, kar jo je pripeljalo do zavidljivih uspehov. Že od leta 2018 je članica mladinske selekcije, od lanskega leta pa tudi del članske selekcije. Najbolj ponosna je na nastop na svetovnem prvenstvu v Berlinu, kjer je končala na 9. mestu, to pa je bil tudi najboljši slovenski posamični dosežek med dekleti. Ciljev za prihodnost ima veliko, glavni pa je seveda uvrstitev na olimpijske igre.

icon-expand Žana Pintarič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik