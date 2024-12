Spoznajte zadnjo peterico in glasujte za svojega favorita razpisa Mladi upi 2024

OGLAS

Začelo se je spletno glasovanje, kjer lahko prav vi s svojim glasom pomagate izbrati zmagovalca, ki bo prejel podporo za razvoj svojih sposobnosti in doseganje sanj. Medtem ko bo komisija na osnovi razpisnih meril odločala o preostalih prejemnikih, bo prav vaša odločitev določila prejemnika ene od nagrad. Letos so se za finančna sredstva iz sklada Mladi upi potegovali mladi s področja športa, parašporta, umetnosti in znanosti. Skupno 20 finalistov predstavlja različne discipline in neizmerno predanost svojemu delu. V preteklih tednih ste podrobno spoznali 15 od njih, zdaj pa je čas, da se osredotočimo na zadnjih pet finalistov. Vsak od njih ima svojo edinstveno zgodbo o trudu, vztrajnosti in talentu, ki je navdihujoč zgled za vse.

Četrta peterica finalistov razpisa Mladi upi 2024 FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Jon Ličen, 16-letni breakdance plesalec, je svetovni, evropski in državni prvak, ki navdušuje z izjemno disciplino in predanostjo. Breakdance je postal njegova strast pred petimi leti, danes pa svoje življenje popolnoma posveča treningom in tekmovanjem. Njegov največji cilj je nastop na olimpijskih igrah in zmaga na prestižnem tekmovanju Red Bull BC One. Sredstva iz sklada Mladi upi bi mu omogočila udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, treningih v tujini ter nakup opreme, ki je ključna za nadaljnji razvoj njegove kariere.

Jon Ličen FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Tristan Majcenovič je mlad paraplavalec iz Maribora, ki s svojo predanostjo in voljo navdihuje vse okoli sebe. Kljub prirojeni prikrajšavi stegnenice je od otroštva predan plavanju in v zadnjih letih dosega izjemne rezultate. Med njegovimi največjimi dosežki so medalje z mednarodnih paraplavalnih tekmovanj v Zagrebu in Zadru, kjer je osvojil najvišja mesta. Trenerka Petra Bombek ga opisuje kot izjemno potrpežljivega in osredotočenega plavalca, ki s trdim delom in vztrajnostjo dosega vrhunske rezultate. Poleg tega izpostavi njegovo srčnost in prijaznost, ki puščata pečat na vseh, ki ga spoznajo. Tristan ima še veliko prostora za napredek, njegov trenutni cilj pa je uvrstitev v člansko slovensko reprezentanco, v prihodnosti pa si želi nastopiti na paraolimpijskih igrah leta 2028. Pomoč iz sklada Mladi upi bi mu omogočila nakup vrhunske opreme in udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, kar bi pomagalo pri ohranjanju trenutnega pozitivnega trenda in konkurenčnosti na najvišji ravni.

Tristan Majcenovič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Filip Utranker je 18-letni gorski kolesar iz Celja, ki že od devetega leta dokazuje svojo predanost in vztrajnost v svetu kolesarstva. Njegova športna pot se je začela leta 2015 v klubu SD 2Simpl, ko ga je očetova ljubezen do kolesarstva navdihnila, da se poda na svojo pot. Danes je Filip dvakratni državni prvak v disciplinah olimpijski kros (XCO) in kratki kros (XCC), zmagovalec slovenskega pokala za leto 2024, član slovenske reprezentance in eden najobetavnejših mladih kolesarjev na svetovni sceni. S trdim delom in neomajno disciplino je dosegel 33. mesto na svetovnem prvenstvu v Andori ter trenutno zaseda 77. mesto na svetovni MTB lestvici. Filipov vsakdan je posvečen treningom, ki jih izvaja vsaj šestkrat na teden, včasih celo dvakrat na dan. Filip si za prihodnost želi postati član profesionalne ekipe in zastopati Slovenijo na olimpijskih igrah, kjer bi s svojo predanostjo in strastjo ponosno pokazal vse, kar zmore.

Filip Utranker FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Naja Pintarič, 18-letna kajakašica in kanuistka na divjih vodah, je v zadnjih letih dosegla izjemne rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih, med drugim pa je mladinska svetovna prvakinja v kajak krosu 2024. Svojo športno pot je začela z gimnastiko, vendar je pri sedmih letih, ko je prvič prijela veslo in sedla v čoln, začutila strast do tega športa. Navdušena je nad kombinacijo narave, adrenalina in hitrosti, hkrati pa se zaveda pomena trdega dela, zato vsakodnevno opravlja treninge, tudi v zimskih razmerah. Njen cilj je nastop na olimpijskih igrah ter popularizacija kajakaštva med mladimi v Sloveniji. Sredstva iz sklada Mladi upi bi ji omogočila nadaljnji razvoj, saj kajakaštvo zahteva velik finančni vložek.

Naja Pintarič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Urška Ogrizek je izjemno nadarjena mlada atletinja, ki pri svojih rosnih letih že navdušuje s svojimi dosežki v šprintu. Njena športna pot se je začela v osnovni šoli, kjer je izstopala z nadarjenostjo, njeno prelomno točko pa je predstavljala tekma na 60 metrov, kjer je dosegla 2. mesto in osebni rekord. Od takrat se je popolnoma posvetila šprintu, ki ga trenira skoraj vsak dan, pri čemer se je zaradi intenzivnih treningov odpovedala številnim stvarem, vključno z druženjem s prijatelji in družino. Njeni dosežki vključujejo naslove državne prvakinje, uvrstitve na mednarodna tekmovanja, kot sta balkansko in evropsko prvenstvo, ter norme za pomembne mladinske športne dogodke. Urška se ponaša z optimističnim življenjskim slogom in močno voljo, zaradi katere jo prijatelji opisujejo kot navdihujočo. Vedno si prizadeva preseči svoje meje in verjame vase, kar se odraža v njenih ambicioznih ciljih za prihodnost. Med njimi je izboljšanje osebnih rekordov, zlasti na 100 metrov, kjer si želi doseči čas pod 12 sekund, ter nastop na največjih atletskih prvenstvih.

Urška Ogrizek FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand