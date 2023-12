Sprejem Domna Kljuna v domači vasi

Lokalni župnik, ki zaradi Domnovega prepevanja na koru vaške cerkve že dolgo pozna njegove glasovne potenciale, je pri nedeljski maši farane pozval, naj Domna v finalu Talentov podprejo tudi z glasovanjem: "Celo mašo smo vsi mislili na Domna. Ni bil na koru, ker mu je glas nagajal. Čisto na koncu sem vsem zaželel lep dan in podelil blagoslov Domnu, da bo odpel tako, kot je navajen. S preprostostjo in lepim glasom in tako se je tudi zgodilo."

Domen se šele sedaj zaveda, kaj vse se mu je zgodilo, medtem ko so njegovi sokrajani vedeli, da je sposoben zmage. Ostalo je zgodovina. Sprejem Domna je sinoči minil tudi v znamenju njegovih kolegov gasilcev, ki so zanj držali pesti in ga spremljali po televiziji. S pozitivnimi atributi ga je opisala tudi njegova boljša polovica, ki je za zmagovalca devete sezone šova Slovenija ima talent dejala, da je 'pozitivec', ki na vsako stvar gleda samo iz pozitivne plati.