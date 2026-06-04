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Slovenija ima talent

Spremljajte avdicijo šova Slovenija ima talent v živo!

Ljubljana, 04. 06. 2026 12.00 pred 42 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Postani del publike šova Slovenija ima talent

Na avdicijah šova Slovenija ima talent je vedno zabavno. Včasih Lado pade s stola, včasih žiranti na odru testirajo drog za ples, včasih jih celo nosijo po rokah, včasih pa se zabava z odra prenese na vse in celotna dvorana zapleše. Občinstvo v dvorani pa ni samo gledalec, temveč peti žirant, kar pomeni, da lahko vpliva na odločitve žirantov.

Želite avdicijske nastope spremljati v živo in spoznati naša nova voditelja in žirante? Prijavite se!

Se spomnite oddaje Slovenija ima talent, ko je Lado Bizovičar padel s stola? Ali pa tiste, ko sta Lado in Ana Klašnja preizkušala drog na odru in ob njem zaplesala? No, nekaj takšnih stvari resda lahko vidite v oddaji, a doživeti takšne trenutke v živo je nekaj povsem drugega. In tudi vi imate priložnost, da avdicijo spremljate v živo.

Slovenija ima talent
Slovenija ima talent
FOTO: Sandi Fišer

Občinstvo v dvorani ni le gledalec, temveč lahko aktivno sodeluje z žiranti. Pogosto namreč postane peti žirant in lahko vpliva na odločitve žirantov ter pomaga talentom napredovati v naslednji krog. Pa ne samo to, žiranti se z občinstvom pogosto pogovarjajo, delajo selfije in si celo izmenjujejo recepte za slastne sladice. Včasih se studio spremeni v pravi disko, ko ne zasrbijo pete le žirantov, temveč celo gledalce in na koncu vsi skupaj plešejo s tekmovalci na odru. Ali pa samo zato, da si med odmori popestrijo dan.

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Prvo avdicijsko snemanje je že za nami, pred nami pa še veliko nepozabnih nastopov, presenečenj in talentov. Če želite biti med prvimi, ki jih boste videli v živo, ali si preprosto želite nepozabno izkušnjo, se prijavite na 24ur.com.

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KOMENTARJI1

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wsharky
04. 06. 2026 12.21
bom se prijavil, ampak samo zato da vidi našega Pahi Pahija
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