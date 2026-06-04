Spremljajte avdicijo šova Slovenija ima talent v živo!

Se spomnite oddaje Slovenija ima talent, ko je Lado Bizovičar padel s stola? Ali pa tiste, ko sta Lado in Ana Klašnja preizkušala drog na odru in ob njem zaplesala? No, nekaj takšnih stvari resda lahko vidite v oddaji, a doživeti takšne trenutke v živo je nekaj povsem drugega. In tudi vi imate priložnost, da avdicijo spremljate v živo.

Slovenija ima talent FOTO: Sandi Fišer

Občinstvo v dvorani ni le gledalec, temveč lahko aktivno sodeluje z žiranti. Pogosto namreč postane peti žirant in lahko vpliva na odločitve žirantov ter pomaga talentom napredovati v naslednji krog. Pa ne samo to, žiranti se z občinstvom pogosto pogovarjajo, delajo selfije in si celo izmenjujejo recepte za slastne sladice. Včasih se studio spremeni v pravi disko, ko ne zasrbijo pete le žirantov, temveč celo gledalce in na koncu vsi skupaj plešejo s tekmovalci na odru. Ali pa samo zato, da si med odmori popestrijo dan.