Spremljajte avdicijo šova Slovenija ima talent v živo!

Se spomnite oddaje Slovenija ima talent, ko je Lado Bizovičar padel s stola? Ali pa tiste, ko sta Lado in Ana Klašnja preizkušala drog na odru in ob njem zaplesala? No, nekaj takšnih stvari resda lahko vidite v oddaji, a doživeti takšne trenutke v živo je nekaj povsem drugega. In tudi vi imate priložnost, da avdicijo spremljate v živo.
Občinstvo v dvorani ni le gledalec, temveč lahko aktivno sodeluje z žiranti. Pogosto namreč postane peti žirant in lahko vpliva na odločitve žirantov ter pomaga talentom napredovati v naslednji krog. Pa ne samo to, žiranti se z občinstvom pogosto pogovarjajo, delajo selfije in si celo izmenjujejo recepte za slastne sladice. Včasih se studio spremeni v pravi disko, ko ne zasrbijo pete le žirantov, temveč celo gledalce in na koncu vsi skupaj plešejo s tekmovalci na odru. Ali pa samo zato, da si med odmori popestrijo dan.
Prvo avdicijsko snemanje je že za nami, pred nami pa še veliko nepozabnih nastopov, presenečenj in talentov. Če želite biti med prvimi, ki jih boste videli v živo, ali si preprosto želite nepozabno izkušnjo, se prijavite na 24ur.com.
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