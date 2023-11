Sticky enotni: Naslednji dve minuti sta ključni

Člani skupine Sticky si želijo, da bi svoje znanje delili s svetom, potovali in z nastopanjem pridobivali nove izkušnje. Osvajali so že svetovne odre; bili so zmagovalci na večjih festivalih, svetovni vice prvaki, evropski prvaki, državni prvaki ... vsaj en naziv pa jim je le še ostal - naziv zmagovalca šova Slovenija ima talent.

Sticky se opisujejo kot "strastni, pozitivni in delovni" in pravijo, da se jim vedno kaj dogaja in jim nikoli ni dolgčas. Ko so nastopali v Zagrebu, se recimo ena izmed plesalk nastopa ni mogla udeležiti. In kaj so storili? Uro pred nastopom so morali koreografijo prilagoditi. Izziv so uspešno premagali ter se uvrstili na stopničke. "Predvsem pa je za nas ključna energija v ekipi. Le ta nas žene naprej. Resnično je prav nalezljiva. Ko si enkrat z nami, ta energija ostane s tabo. Od tu tudi ime skupine ~ STICKY. Ko začutiš našo energijo v skupini, it sticks with you (ostane s tabo, op. p.)," so povedali.

Dihajo kot eno

Njihov vodja je trener Benjamin Xhaferi, a brez vseh članov ekipa pač ni ekipa. "Naš vodja je Benjie in je najstarejši, najmlajša pa je Eva. Zabavni smo vsi. Vsi imamo dober smisel za humor in neprestano se zabavamo in hecamo med seboj," pravijo. "Vsi smo (s plesom, op. p.) začeli, ker smo si želeli poskusiti nekaj novega, nato pa nas je glasba popolnoma prevzela in postala del našega življenja. S trdim delom, predanostjo ter s podporo trenerja vsak dan razvijamo naše znanje."

Zakaj Talenti?

Za nastop na Slovenija ima talent so se odločili, ker si želijo svoj talent deliti z vso Slovenijo. Domači so nanje ponosni in jih podpirajo, na nastop pa se pripravljajo, tako, kot edinole znajo: intenzivno. "Intenzivni so pravzaprav čisto vsi naši treningi," še dodajajo.

Glede avdicijske oddaje pravijo, da so imeli nekaj treme, a so prebili led in dobili prvo izkušnjo luči in kamer. "Komaj čakamo nove nastope, da vam lahko še več pokažemo, kdo smo kot ekipa," so vzhičeni pred polfinalom. Z novo točko želijo navdušiti vse, ne le žirante, če bi jim uspel preboj v finale in bi dosegli zmago ter osvojili 50.000 evrov, pa imajo le eno skupno željo: vse bi vložili v njihovo plesno prihodnost in kariero. "Zmago na talentih si zaslužimo, ker izstopamo z našim načinom izražanja skozi ples. Verjamemo, da ob našem nastopu občutite našo strast do plesa."