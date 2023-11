Sticky: Naše misli so usmerjene v naslednji projekt

"Na odru je bilo noro. Energija občinstva nas je popolnoma prevzela in s tem smo še več dali od sebe," je za naš portal dejal Benjamin Xhaferi . Plesalci so bili z nastopom zadovoljni, že preden so ga videli. "Nastop je bil top. Sploh, ko smo videli stoječe ovacije publike v studiu. Takoj, ko smo prišli z odra, smo se objeli in si čestitali za izjemen nastop. Čeprav se še nismo videli, smo vedeli, da je bil nastop noro dober, ker smo to čutili na odru. Ko se čutimo med točko, potem vemo, da je nastop dober."

"Vzhičeni smo bili, da bi vam pokazali še eno točko, pa se je žal drugače izpeljalo. Za nas je že mala zmaga to, da smo navdušili publiko in da smo lahko pokazali svojo nalezljivo energijo. To je bil le eden izmed projektov, ki jih imamo, in naše misli so že osredotočene na naslednji projekt," še obljubljajo in razkrivajo načrte za prihodnost: "Plesati, plesati in še enkrat plesati. Ob tem pa neizmerno uživati. To je to ... Mnogi odri nas še čakajo in neizmerno se jih veselimo. Naprej na nove dosežke in zmage."