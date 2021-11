Suzana in Julija: Ni lahko biti koreograf in hkrati plesati

V nedeljo zvečer bosta v četrti polfinalni oddaji spektakularnega šova Slovenija ima talent nastopili tudi mati in hči, Suzana in Julija, ki sta s svojim čutnim plesnim nastopom v avdicijski oddaji dobili zlati gumb. Med zadnjim treningom pred polfinalom sta nam zaupali svojo zgodbo, ki bo osvojila srca Slovenije.

icon-expand Julija in Suzana sta dobili zlati gumb. FOTO: Damjan Žibert

Prišli, odplesali, navdušili Slovenijo in Ano Klašnja, ki jima je podelila svoj zlati gumb sezone. Tako bi lahko na kratko opisali zvezdniško pot plesno nadarjene mame in hčere. "Vse skupaj se je začelo v dnevni sobi ob gledanju glasbenih videospotov. Ni bilo dneva, ko z otrokoma ne bi plesala. Najprej vsak po svoje. Pri treh letih je bila Julijina strast se učiti koreografije iz plesnih produkcij naše plesne šole Pingi. DVD se je vrtel znova in znova. Kmalu so me presenetili njena vrtljivost, ramena dol, špičke na stopalih, fokus pri piruetah – to so stvari, ki mladim plesalcem največkrat delajo največ težav.

icon-expand Suzana in hči Julija FOTO: osebni arhiv

Kot plesna vaditeljica sem seveda prepoznala, da ji gre odlično, za povrh pa so bile prisotne še njena volja, natančnost in samoiniciativa, kar je najbolj pomembno. Takrat sem ji začela kazati tudi osnovne elementov jazz baleta, ki jih je kar srkala vase. Pri dobrih štirih letih sva lahko že precej dobro odplesali kakšno plesno kombinacijo. Zakaj? Da sem si želela, da bi moja otroka želela plesati, seveda sem si, ples je zame, poleg družine, krasen 'paket' za telo in srce. In če lahko Juliji pomagam, da bo plesno še boljša, ja, kdo če ne jaz, njena mama. Fantazija," je priznala Suzana, ki pravi, da sta z Julijo dobro pripravljeni za polfinale. "Seveda sva z Julijo pridno vadili najino polfinalno točko, motivacije ni manjkalo. Vsekakor pa zame ni lahko biti koreograf in hkrati plesati. Ne vidiš napak. Popravljali sva druga drugo, se tu in tam posneli, da sva videli, kje ni tako, kot je treba. Prav tako sem dvema osebama, ki jima zaupam, plesno točko pokazala, da sva lahko slišali, kaj lahko popraviva in še bolje plesno izpeljeva. Vsekakor pa sva zadnji teden treninge vedno zaključili z vragolijami, ob katerih sva se, kot vedno, veliko nasmejali," je še priznala ponosna mama Julija. Partner Andrejem podpira svojo izbranko in svojo hčerko ter navija zanju, še posebej vesel pa je, da se obe njegovi dami ob trdem delu tudi zelo zabavata.

icon-expand Suzana in Julija se intenzivno pripravljata na nedeljski nastop. FOTO: osebni arhiv

Tudi mala plesna zvezda Julija je presrečna, da sodeluje v šovu Talentov. "Zelo sem vesela, da sva z mamo skupaj v temu šovu. Do zdaj še nikoli nisva skupaj nastopali. Skupaj sva plesali le na najinih treningih ali kar v dnevni sobi. Na avdicijskem nastopu je bilo tudi zelo zabavno, tam so bili vsi zelo prijazni. Komaj čakam, da pokaževa najino polfinalno točko," je za nas povedala Julija, ki je dokazala, da je izvrstna plesalka. "Ko plešem, zelo uživam in se imam fajn. Zelo rada tudi treniram in se učim tega, kar še ne znam. Veliko se je še za naučiti. Na plesnih treningih pa lahko uporabim tudi veliko znanja iz ritmične gimnastike, kar je super. In ko bom velika, bi rada še vedno plesala." Julija je po avdicijskem nastopu dobila ogromno sporočil svojih prijateljic in sošolcev. "Vsi so bili zelo veseli zame, nastop jim je bil zelo všeč. Vsi pa tudi komaj čakajo to nedeljo, da bodo navijali za naju z mamo. So rekli, da jim bodo starši zaradi mene pustili, da gledajo oddajo do konca. Drugače mora iti večina ob nedeljah prej spat, ker je naslednji dan šola," je še z nasmeškom priznala nasmejana Julija. Več novic iz zakulisja šova najdete na slovenijaimatalent.si.

