Suzana o amuletu za srečo, Julija o svoji skrivni želji

Mama Suzana in hči Julija sta tisti dobitnici zlatega gumba letošnje osme sezone šova Slovenija ima talent, ki sta že po prvih plesnih korakih na avdicijskem nastopu očarali in ganili gledalce. To energijo in navdušenje pa sta srčni Mariborčanki presegli tudi s polfinalnim nastopom. "Na odru sva midve, mama in hči. Obe neizmerno radi pleševa, trenirava, osvajava nove plesne elemente, kjer imava prednost to, da v najinih plesnih duetih na odru ne rabiva igrati, da se torej zabavava, predvsem pa, da se imava radi. Kakšno družabno igro sva torej zamenjali za plesni trening. S tem obe napredujeva in sva boljši. To naju je še dodatno povezalo, čeprav sva izredno povezani," je priznala Suzana. Obema ples vzame kar veliko časa v tednu, še posebej Juliji, ki ima več treningov kot mama Suzana. "Ples je obema na prvem mestu dejavnosti, sicer pa radi preživljava čas s svojo družino, od sprehodov, kolesarjenja do izletov in igranja družabnih iger. Skupaj zelo radi tudi kaj ustvarjava, riševa. Imamo zelo raznolike, zabavne in pestre dneve, čeprav priznam, včasih pa se je enostavno fajn zlekniti na fotelj in gledati televizijo," je še v smehu priznala Suzana.