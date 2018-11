'Ta pospešek je bil dokaj frustrirajoč'

Patrik Mrak je 19-letni pevec, ki bo v nedeljo v prvi polfinalni oddaji pred žiranti in širno Slovenijo nastopil drugič. Za nastop v oddaji se je odločil, ker si želi, da bi nekoč lahko živel izključno od glasbe in ker bi se rad predstavil še osrednji Sloveniji. Oktobra je namreč začel študirati in kot je povedal za 24ur.com, se je odločil za anglistiko in zgodovino na ljubljanski Filozofski fakulteti.

"Študentsko življenje ima svoje dobre plati, kot je skoraj popolna svoboda in samostojnost, vendar se še privajam na tako prosto življenje," je za nas povedal Patrik in dodal, da je potreboval približno dva tedna, da se je privadil na novo življenje: "Zdaj se počutim, kot da sem na trdnih tleh. Kar pa se kuhanja tiče - imam osnovno znanje kuharije, pire krompir mi pa kar dobro uspe ."

"Najtežje se je bilo privaditi na nov, pospešen stil vsakdana. Na obali je bilo življenje, vsaj do sedaj, dokaj počasno in sproščeno, tako da je bil ta pospešek dokaj frustrirajoč," je priznal 19-letnik.

'Do tega gospoda imam neizmerno spoštovanje'

Povedal je, da med prvimi sedmimi polfinalisti navija za Duo Kamikazete, saj meni, da je to, kar delata dekleti, nekaj resnično posebnega. Med vsemi 35 polfinalisti, ki se borijo za uvrstitev v finale, pa navija za inoTa: "To, kar on dela s svojim vokalom, je meni nepojmljivo, ampak mi je pa zelo všeč in imam neizmerno spoštovanje do tega gospoda."