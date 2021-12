Tajda Korče: Svoje življenje bi rada razvijala v smeri svojega talenta

Kaj je bila tvoja prva misel, ko so te razglasili za zmagovalko?

Prva misel je bila 'Čakaj, to je moje ime, ja, to sem jaz'. To je bila prva stvar, na katero sem pomislila.

Že veš, kaj boš z denarno nagrado?

Ne. Nameravala sem jo podariti v dobrodelne namene, a bi morala pobrskati za pravo organizacijo. V resnici še ne vem točno, kam.