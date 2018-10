Nastopi Talentov, ki jih niste videli v oddaji

V končni oddaji Slovenija ima talent na žalost ni prostora za vse, ki so bili izbrani. Četudi jih na malih zaslonih nismo gledali, to še ne pomeni, da si tega ne zaslužijo. Oglejte si štiri nastope, ki so občinstvo in sodnike bolj ali manj navdušili.

Janeza Šturma se morda kdo spominja iz prvega Big Brotherja, vedno zgovorni Ljubljančan pa je zdaj že v pokoju. Na šov Slovenija ima talent se je prijavil, ker ima, kot pravi, cel kup idej za zabavne vsebine in skeče, enega, ki je bil nekakšen motivacijski govor s poanto, pa je predstavil tudi na odru nove sezone Talentov. "Življenje si že ves čas delam zanimivo. Že dve leti sem v pokoju in veliko pišem, scenarije, skeče, za revialen humor, napisal sem tudi nadaljevanko. Povedal bom zgodbo, kako priti do denarja," je spodbudno začel Janez. "Ta tema mi je všeč," je bila optimistična Marjetka Vovk. A Janezova pripoved večine ni preveč ganila. "To je bilo to, kajne?" je bil na koncu nekoliko sarkastičen Lado Bizovičar. "Branko, kako ti je bilo všeč?" se je namuznil sodniškemu kolegu. "Ni mi bilo všeč, ker če je bil to štos, potem je bil krut štos," je odvrnil Branko Čakarmiš. "Ni bilo kruto, a tisti, ki na bankah pulijo denar, niso kruti, tole je pa bilo kruto?" se je branil Janez. Sodniki so se strinjali, da to pač ni tip zabave za na Talente in so vedrega Janeza pospremili z odra.

Dominik Kavčič iz Vodic se je predstavil kot raperDK, zarapal pa je svoj "komad" Avtopralnica BTC City. Nedvomna raperska hvalnica njegovemu delovnemu okolju, kjer opravlja študentsko delo, je večinoma prepričala. "Ko sem poslušal tvoj komad, me je kar prijelo, da bi delal v avtopralnici, očitno se imate tam prav fajn," je navdušeno dejal Lado. "Moti me, kar raper mora imeti močno osebnost. Raper pač ne sme bili 'pussy', potreboval bi več interakcije z občinstvom, nisi me kupil, ne bom prišla oprat avta,"pa je bila Marjetkina kritika. Dominik je povedal, da ima sicer precej širok spekter pesmi, napisal je tudi rap materin 50. rojstni dan. "Če parafraziram Nipkeja, potem ima očitno Dominik 'popoln lajf', rapal je o svojem popolnem življenju, kako dela s prijatelji v avtopralnici. Očitno si zadovoljen in srečen v življenju, da rapaš o tem na način, ki ti paše. Zdaj pa je vprašanje, ali to nam paše?" je bil nekoliko filozofski Branko. "Od tebe bi rad slišal še kakšno duhovito besedilo. Imaš moj abosluten JA," je bil neposreden Lado. Strinjala sta se tudi Ana in Branko, tako da je bil edini "ne" zanj s strani Marjetke, kar je Dominika uvrstilo v naslednji krog.

Matic Kotnik z Bloške planote je sprva obljubil, da je "zanimiv tipson z raznimi talenti, ustvarjalen in zabaven", čeprav se je morda nekoliko precenil, poudaril je, da so njegova strast kitare in petje. Izvedel je svojo akustično različico pesmi I Feel Good Jamesa Browna. "Že nekaj časa si želim narediti preboj v glasbi. Rad bi imel glasbeni ranč. Sicer pa zaključujem prvi album s svojim bendom," je napovedal Matic. "Ocenjeval sem te po ambicijah, kar si nam povedal, da je tvoj končni cilj. Oprosti, to res ni to," je bil precej kritičen Branko. "Uživali smo v pesmi, ki si jo predstavil na kul način, sam nastop pa je bil precej povprečen," se mu je pridružila Ana Klašnja. "Igranje kitare ti gre precej bolje kot samo petje, nekaterim interpretom je dovoljeno, da malce slabše pojejo, morda že sama barva glasu, pri tebi nisem tega začutila, zato bi na tvojem mestu še veliko delala na vokalu," je razložila Marjetka. Bolj navdušen nad njim je bil Lado."Morda intervju ni tvoja krepka plat, a ko si začel nažigati po kitari in peti, si s svojim vokalom naredil svojo interpretacijo pesmi, na svoj namenoma napačen način. Menim, da veš, kaj delaš in kam greš. Če se boš osredotočil na to in ne boš govoril o talentih ne da bi jih pokazal, potem lahko postaneš kantavtor, in to dober," mu je dobro popotnico dal Lado. Vseeno pa ostalih ni prepričal in ga žal ne bomo videli v naslednjem krogu.

25-letni Jurij Senič s Šmartna pri Slovenj Gradcu je študent fizike in matematike, sicer pa se je predstavil s čaranjem."Čaram že kakih 15 let, od tretjega razreda osnovne šole. Do zdaj ne vem, kaj naj si mislim o odzivih, saj so bili to večinoma pijani ljudje na žurkah," je priznal. Jurij je za svoj prvi trik uporabil občinstvo, nato pa več kot deset minut porabil prgišče dolgoveznih trikov, med katerimi so se nekateri kar malce porazgubili. "Jaz pri čarodejih pogrešam šov. Pri kartah smo se zmedli, treba je razločno govoriti in narediti šov. Poskusil si nas navdušiti z matematičnimi triki, nisi pa naredil pravega šova, ki bi ga potreboval lik tvojega kova," je komentirala Marjetka. "Če bi obrusil tisto, kar želiš izpeljati in prišel, brez prevelikega dolgovezenja, do bistva, potem bi bil izvrsten čarodej. Imaš moj JA," je bil spodbuden Lado. "V tebi vidim določen potencial, a ne vem, kako bi to delovalo na večjem odru," je razmišljala Ana. "Ne vem, jaz sem se izgubil že po prvih petnajstih sekundah. Niti ne vem, kako je izgledala točka, preveč se je vleklo. Če kažeš trike, moraš imeti dramatičen uvod, izpeljavo in zaključek. To je bistvo,"je bil oster Branko. Predstavitev vseh štirih kandidatov in njihove točke si lahko ogledate v pričujočih posnetkih, zamujene oddaje Slovenija ima talent pa so na ogled naVoyo.si.