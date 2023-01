Talenti na predizborih navdušili produkcijo: Nekateri so presenetili

Na prvih predizborih za šov Slovenija ima talent, ki so potekali v prostorih POP TV , so se prišli pokazati vsi, ki menijo, da je njihov nastop vreden ogleda na odru najbolj priljubljenega šova pri nas. Nove kandidate je bodril in motiviral nekdanji tekmovalec Miro Gavrič . Se ga spomnite? Tisti Miro, ki je dokazal, da je lahko talent tudi preskakovanje kolebnice. Z nadebudnimi prijavljenimi talenti je delil svoje izkušnje in jim svetoval, kako prepričati komisijo. In kaj na prve predizbore pravi komisija?

"Za nami je prvi predizbor, prvi dan, ko smo člani komisije srečali nove obetavne talente. Bil je super dan in med talenti so bili seveda tudi taki, ki so nas navdušili, presenetili. Ampak danes je nov dan, ko z odprtimi vrati pričakujemo nove talente," je za 24ur.com povedala producentka Jasmina Lozej, ki je tudi članica komisije. Pred začetkom drugega dneva predizborov je še dodala: "Absolutno si želimo, da pridejo kandidati z izvirnim talentom; kandidati, ki si s strastjo predstavijo svoj biser; kandidati, ki imajo talent, ki ga mi lahko pospremimo na oder, da ga lahko občudujejo žirantje in občinstvo."

Prvi dan so se na predizborih predstavili različni talenti, kar produkcijo najbolj veseli. Raznolikost je tista, ki tudi gledalce najbolj zabava. V soboto so se zvrstili najrazličnejši nastopajoči, od pevcev, plesalcev, do harmonikašev, saksofonistov ... In kot pravi produkcija: "Dokazali smo, da v Sloveniji še vedno obstajajo neodkriti talenti."

Kaj bo prinesel drugi dan predizborov? Produkcija si želi, da čim več raznolikosti. Zato vse, ki imajo kakršni koli talent, danes, 30. januarja, vabijo na POP TV na Kranjčevo 26, da prižgejo svojo zvezdo in zasijejo v vsem svojem siju.