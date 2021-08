'Talenti omogočajo ogromno prepoznavnost brez finančnega vložka'

Osmo sezono šova Slovenija ima talent bodo krasili stari-novi žirantski obrazi: Lado Bizovičar, Branko Čakarmiš, Ana Klašnja in Marjetka Vovk. Ženski del vedno razigrane štirice je v nizkem štartu, pripravljen na sedaj že dobro poznan 'lov za talenti'. Balerina Ana Klašnja je svoje sožirante, publiko in oder pogrešala. Slednjega še posebej, saj ji je bilo nastopanje, ki je del njenega poklica, med pandemijo onemogočeno. Ana od nove sezone nima pričakovanj, saj se želi pustiti presenetiti: "Predvsem sem hvaležna in vesela, da se ne rabimo več gledati preko malih ekranov in smo lahko spet skupaj. Menim, da bomo to zdaj malo drugače cenili." Prva polovica glasbenega dua Maraaya Marjetka Vovk pa dodaja, da bodo žirantje prav zaradi izrednih okoliščin v talentih iskali predvsem dobre stvari, ker jih letos toliko bolj potrebujemo. Verjame, da bo to ena najbolj zabavnih sezon: "Talenti so vsako leto boljši, žiranti pa smo vsako leto bolj sproščeni."

'Ogromna prepoznavnost brez finančnega vložka'

Priljubljeni žirantki sta profesionalki na svojem področju, Ana kot plesalka, Marjetka kot pevka. Oder Talentov vidita kot odlično priložnost za nekoga, ki želi prodreti na slovensko plesno ali glasbeno sceno. "Ker ne potrebuješ avtorskih pesmi in posledično nekega finančnega vložka, lahko dobiš na drugi strani ogromno prepoznavnost. Tvoje ime postane vidno, to pa je zagotovo največ, kar lahko na začetku dobiš. Potem lahko enostavno lažje nadaljuješ svojo pot," je povedala Marjetka, Ana pa je kot odličen primer dobre prakse na plesnem področju izpostavila zmagovalko sedme sezone Tjašo Dobravec: "Naredila si je kariero v Cirque de Solei, nastopila je v Parizu in drugih mestih po svetu. Veliko nastopov je sicer imela že prej, ampak zmaga na Slovenija ima talent je vse skupaj le še potencirala. Menim, da je je to 'perfektno' unovčila. Zmagala pa ni zgolj zato, ker je talentirana, ampak tudi zato, ker je pametna in pridna punca. Tako da, tudi to je nekaj, da je talent deset odstotkov, ostalo pa je delo in pamet."