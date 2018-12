Talenti s hitom Vroče postavili nov mejnik

Skupina pevcev in plesalcev, ki so skupaj zapeli poletni hit Vroče, je postavila nov mejnik - zabaven video je dosegel že več kot dva milijona ogledov. In čeprav se že bližamo sredini decembra, očitno poletja še ni konec.

snemanje spota Vroče FOTO: Raay Production Oboževalci šova Slovenija ima talent so očitno več kot navdušeni nad hitom Vroče, v katerem je nastopilo kar nekaj nekdanjih talentov – tako pevcev kot plesalcev. snemanje spota FOTO: POP TV Slovenija ima talent, eden najbolj priljubljenih šovov slovenske televizije, je naši glasbeni sceni priskrbel kar nekaj novih obrazov. Med drugim so pri hitu Vroče, ki je zdaj na YouTubu presegel dva milijona ogledov, sodelovali Klara Jazbec, Lina Kuduzović, BQL, Isaac Palma, Luka Sešekin Luka Basi. Vsi so se namreč slovenski javnosti prvič predstavili prav na odru priljubljenega šova. Producent poletnega hita in videospota, v katerem sta tudi akrobata F&B Acrobatic in fantje skupine Dunkin Devils, je Raay. Slovenija ima talent