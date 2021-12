Talentirana pevka Nina Kosovel pri svojih sanjah ni skromna

V letošnji osmi sezoni spektakularnega šova Slovenija ima talent je nastopilo ogromno posameznikov, ki so tako ali drugače navdušili s svojim nastopom. Ena takšnih je tudi mlada pevka Nina Kosovel, ki ji je polfinale ušlo za las.

icon-expand Nini Kosovel je polfinale ušlo za las. FOTO: Damjan Žibert

18-letna pevka Nina Kosovel, ki je na avdicijskem nastopu navdušila žirijo z odličnim soul petjem, sama pravi, da to zvest preprosto obožuje. "S tem glasom sem se rodila, seveda pa največ naredijo pravilna tehnika in vaje. Mislim, da se moj glas izvrstno poda glasbi, ki jo obožujem," je priznala Nina, čigar pevski talent je odkrila njena mama, ki ji vedno pravi, da je prej pela kot govorila. "Večkrat sem prebrala, da petje ni talent, da se ga lahko nauči. Res je, lahko se ga nauči. Glasu in ljubezni do petja pa ne moreš zaigrati, ne moreš prelisičiti ljudi, ko stojiš na odru. Ljudje čutijo in brez talenta se jih ne moreš dotakniti. Talent izhaja iz duše. Tako mislim jaz," je še razložila Nina, ki ji je vstopnica za polfinale za las ušla. "To je bil trenutek, ko sem dobila potrditev, da sem na pravi poti. Hvaležna sem za vse besede in pohvale žirantov. Hvaležna, da sem si uresničila otroške sanje in sem zapela na odru Slovenija ima talent. Priznam pa, da sem kot vsak, ki je na avdiciji dobil štirikrat 'da', tudi sama pričakovala polfinale. Seveda sem si želela in upala celo na finale. Pri sanjah nisem skromna. Veliko nas je bilo, ki smo bili dobri. Privoščim pa vsakemu, ki je šel naprej. Jaz sem verjela, da je to zame za nekaj dobro."

icon-expand Nina Kosovel: "Pri sanjah nisem skromna." FOTO: osebni arhiv

Nina je bila tudi ena od dveh talentov, ki bi jima žiranti dali priložnost nastopiti na polfinalnem odru, če bi le bilo mogoče. Število mest v polfinalu je bilo omejeno in žal te priložnosti nista imela. Zaradi razmer, ki so trenutno v državi in možnosti okužbe med talenti sta s svojo točko bila pripravljena za nastop, za kar se Nini ustvarjalci šova še posebej zahvaljujejo. "Vesela sem bila, ko sem izvedela, da sem lahko v primeru bolezni katerega od talentov izbira za nastop v polfinalu. Nisem pa nikdar želela, da bi kakšen polfinalist zbolel. Prepustila sem se in uživala na vajah. To je bil zame trenutek polfinala, to je bil zame zlat gumb, ko so se na koncu pesmi spustile bleščice. (smeh) Sama sem za morebitini polfinalni nastop pripravila pesem od Ette James z naslovom At last. Gledalce sem želela navdušiti s svojo najljubšo pesmijo," je povedala Nina. Posnetek z vaj za njen morebitni polfinalni nastop si lahko ogledate spodaj.

Nina zdaj pravi, da ji je šov Slovenija ima talent dal še dodatno motivacijo za naprej. "Dobila sem veliko pohval od ljudi, ki jih ne poznam, veliko novih ljudi sem spoznala. Seveda bom razvijala talent še naprej. Moje želje so, da bi nastopala. Želim si, da bi me opazila kakšna založba in bi posnela svojo prvo pesem, potem album. To si želim. Svojo pesem. Mogoče bi imela celo svoj bend," nam je še zaupala Nina, čigar velika želja je nastopiti z orkestrom, saj obožuje petje ob živi glasbi.



