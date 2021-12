Tamia Šeme: Po oddaji me je poklical tudi oče iz Bolivije

Cirkuška performerka, športna trenerka in vrhunska športnica Tamia Šeme, ki je tako na avdicijski kot tudi polfinalni oddaji gledalce in žirijo navdušila s svojimi vratolomnimi cirkuškimi veščinami, se že zelo veseli finala, saj želi Sloveniji dokazati, da se vztrajnost, trud in trdo delo obrestujejo in smo vsi sposobni več, kot si mislimo. "Sama res neizmerno uživam, ko izvajam vse lepote cirkuške umetnosti, za katere lahko rečem, da me izpopolnjujejo. Sama zelo rada nastopam in lahko rečem, da mi je oddaja pomagala pri sami prepoznavnosti in s tem prinesla večje število nastopov," je priznala Tamia, ki bo držala obljubo, ki jo je dala pred polfinalno oddajo: "Kar sem rekla, sem rekla. (smeh) Uvrstitve v finale sem si želela tako močno, da sem obljubila, da bom za finale pripravljena sestaviti in poskušati nove cirkuške elemente, da lahko s tem v finalu zopet navdušim vse, ki bodo spremljali moj nastop. In zdaj bom obljubo tudi držala, saj vem, da bom z nastopom motivirala vse več otrok in tudi odraslih v Sloveniji, da se začnejo ukvarjati s cirkuškimi disciplinami, prav tako pa bi s tem dobila več možnosti za zmago na oddaji Slovenija ima talent in s tem uresničila svoje sanje."