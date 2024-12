Tamia Šeme: Takrat sem zaradi težavnosti jokala, zdaj mi je vse to zelo lahko

"Izkušnje Talentov se spominjam kot malce stresne, ampak hkrati pa res vredne doživetja. Malo sem bila prisiljena, da napredujem. Že to mi je bilo dobro, da sem si morala pripraviti cel nastop na svili in na obroču. Še dandanes uporabljam določene elemente iz teh nastopov," je za 24ur.com povedala Tamia: "Izkušnja je bila res pozitivna. Zaradi Talentov sem dobila veliko priložnosti. Se pa spomnim, da je bilo veliko teh nastopov takrat napornih, danes pa se mi zdijo zelo lahki."

"Mami je v telenoveli Sestrske vezi videla, da ena od likov to trenira, mi je pokazala in mi rekla, da bi to meni zagotovo šlo dobro. Ko sem nehala trenirati ritmično gimnastiko, ko sem šla na fakulteto, sem potem poskusila še to."