Tamia Šeme: Vse modrice in odrekanja odtehtajo cirkuškemu uspehu

Tamia, tvoj cirkuški talent je kar obsežen. Kaj vse pravzaprav znaš? Moj največji talent je vztrajnost do doseganja zastavljenih ciljev. Iz tega talenta izhajajo vse moje sposobnosti, saj sem do njih prišla s trdim delom in rabila za to veliko časa. Torej moji talenti se skrivajo v več različnih cirkuških disciplinah, v zračnih cirkuških disciplinah na zračni svili, obroču, trapezu, vrvi in drogu, v žongliranju in manipuliranju z različnimi predmeti, z žogicami in žogami, s keglji, s hula hoopi, s poi in z različnimi ognjenimi rekviziti ter v talni akrobatiki. Hkrati pa je moj talent tudi to, da se zelo hitro učim in da se večino stvari naučim sama iz videov ali pa si jih izmislim sama. Imam tudi zelo dober smisel za sestavljanje cirkuških koreografij. Na avdicijski oddaji si navdušila z zračno svilo. Si za polfinale pripravila kaj drugačnega? Seveda, polfinalni nastop bo drugačen od avdicijskega, saj ne bom nastopila samo na zračni svili.

Si že kaj živčna pred polfinalom? Imam kar veliko treme, več kot pred avdicijsko, ker bodo v mojem polfinalnem nastopu nekateri elementi, ki jih do zdaj še nisem nikoli nastopala, hkrati pa tudi zato, ker se mi zdi to res zelo pomemben nastop, za katerega ima priložnost le malo ljudi in je zato pritisk še toliko večji. Seveda pa se nastopa tudi zelo veselim in komaj čakam, da pokažem, kar sem pripravila. Si dobro pripravljena na nedeljski nastop? Na polfinale sem še kar dobro pripravljena, ker sem dva tedna pred svojo polfinalno oddajo zbolela, imela sem vročino, vneto grlo, vneto uho in oko, kašljala, smrkala ter imela boleče mišice, nisem pa imela korone, ker sem se večkrat testirala. Zaradi bolezni kar nekaj časa nisem mogla trenirati in pripravljati svojega polfinalnega nastopa.

Kako pa si se sicer pripravljala na nastop?

Na polfinalni nastop sem se pripravljala v našem cirkusu Fuskabo, kjer sem trenirala skoraj vsak dan po vsaj 2 uri in pol, razen seveda, ko sem bila bolna. Treningi so bili težki, saj sem se morala naučiti veliko novih elementov, kar je pri zračnih disciplinah zelo boleče, saj telo ni navajeno, zato sem tudi imela veliko modric. Trenirala sem sama in sem kar nekaj časa porabila, da sem sestavila točko, vmes sem jo tudi večkrat spreminjala in nazadnje končno prišla do popolne kombinacije.



Kaj torej gledalce čaka v nedeljo?

V nedeljo bom postregla mojo novo, zanimivo, dramatično in inovativno točka, ki ne vključuje več samo svile.



Kako močno si želiš uvrstitve v finale?

Uvrstitve v finale si želim tako močno, da sem pripravljena sestaviti in probati nove cirkuške elemente, da lahko s tem v finalu zopet navdušim vse, ki bodo spremljali moj nastop. Uvrstitev v finale bi mi pomenila res veliko, saj bi s tem motivirala vse več otrok in tudi odraslih v Sloveniji, da se začnejo ukvarjati s cirkuškimi disciplinami, prav tako pa bi s tem dobila več možnosti za zmago v oddaji Slovenija ima talent in s tem uresničila svoje sanje.



Kdo bo še posebej navijal zate?

Moja družina, mami, brat in očim, moj fant Rok in moji cirkuški učenci. Rok in moji učenci so me celo želeli priti gledati v živo in navijati zame, vendar zaradi trenutnih razmer to ni mogoče. Vesela sem, da me čisto vsi, ki jih poznam, pri tem podpirajo in mi pomagajo.



